"Люди умирают не от пневмонии!": Шымкентский врач Айна Бакеева пытается вразумить Казвласти

00:03 07.07.2020

"Люди умирают не от пневмонии!": Шымкентский врач записала видеообращение к Токаеву

Главный врач частной клиники "Денсаулық" города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева сделала громкое заявление



Роза Нургалиева, newtimes.kz, 5 июля



Главный врач частной клиники "Денсаулық" города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева сделала громкое заявление, передает ИА "NewTimes.kz".

Она записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией.

По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.

К слову, видеообращение врача опубликовал на своей странице в Facebook известный общественный деятель, член национального совета общественного доверия Мурат Абенов

"Айна Бакеева, главный врач частной клиники "Денсаулық" города Шымкента. Врач-реабилитолог, кинезотерапевт. В связи с эпидемиологической ситуацией консультирует и лечит людей бесплатно.

Прошу министерство здравоохранения Республики Казахстан обратить внимание на мнение эксперта", - написал Мурат Абенов.

В видеообращении Айна Бакеева также выразила крайнее негодование тем, что аптеки взвинтили цены на жизненно необходимые лекарства.

Бакеева назвала это мародерством по отношению к людям со стороны владельцев аптек.

Обращаясь к президенту Казахстана, Айна Бакеева заявила, что здоровье нации под угрозой.

"Я хочу обратиться к президенту нашей страны. Последние пять дней я занимаюсь бесплатными онлайн-консультациями по всему Казахстану.

Я хочу, чтобы изменили протокол ведения больных в больницах.

У меня на сегодняшний день есть доказательства того, что в реанимациях почему-то происходит отек легких. Я не могу знать, что там делают, со слов больных, там капают раствор. Какой именно – я не знаю.

Я посмотрела пациентку, у которой при поступлении было 20% поражения легких. Там были изменения легких по типу матового стекла. Через два дня на рентгене половина легких – в воде. Я очень хорошо отличаю воду и матовые стекла. Это не ковидное поражение, это отек легких. На третий день у нее тотальное поражение легких, но не ковидное, это был отек легких.

Все препараты там, понимаю, реанимация, вводятся внутривенно. Но не при этой болезни, зная патогенез этой болезни, нельзя так делать.

У нас нет растворов в Казахстане на сегодняшний день, которые можно капать в этом случае. Солевые растворы создают отек тканей. Нет у нас коллоидных растворов. Я никого не виню в этом, такая ситуация.

И нет необходимости даже коллоидные растворы капать. Есть просто необходимость разжижать кровь антикоагулянтом и останавливать воспаление, если это необходимо.

Даже не всем, если нет температуры и ломоты, то это не нужно. Достаточно отпаивать регидроном, то есть солевыми растворами, но отпаивать, чтобы лишняя жидкость не скапливалась в тканях.

Я очень надеюсь, что пересмотрят протокол (лечения – прим. ред.) и перестанут умирать люди", - сказала врач.

Специалист также поделилась опытом успешного лечения пожилого человека по ее рекомендациям.

"Если вести нормальный уход и протокол, если их не перекапывать и не доводить до отека легких, все больные могут выздороветь при правильном протоколе", - заявила она.

Айна Бакеева также высказалась об использовании антибиотиков в лечении пациентов с ковидной пневмонией.

"Кроме этого, меня крайне возмущает использование тяжелых антибиотиков в больших количествах. Оно неоправданно при вирусной инфекции. Оно абсолютно не нужно.

У меня сейчас достаточно материалов, чтобы утверждать, что эту инфекцию можно вести без антибиотиков.

На сегодняшний день у меня очень много пациентов, которые выздоровели просто с помощью антикоагулянтов, противовоспалительных средств и просто солевого раствора, отпаиванием", - сказала она.

Бакеева пообещала продемонстрировать снимки пациентки, у которой было тотальное поражение легких.

"Я не знаю, какой сейчас протокол, могу только догадываться. Я сейчас ответственно заявляю, что люди умирают от отека легких, а не от ковидной пневмонии", - заявила врач.

Также она указала на то, что, по ее мнению, казахстанские инфекционисты недостаточно учли опыт других стран в лечении ковидных пациентов.

"Нет жизненно важных на данный момент лекарств. Я крайне возмущена, почему наши инфекционисты не предусмотрели это, почему они не изучили опыт других стран, конкретно Италии, о том, что, по сути, люди умирают от тромбоза. Итальянцы это поняли и опубликовали", - сказала она.

Она также рассказала, что среди умерших от "неправильных протоколов" много молодых мужчин.

"Я понимаю, что президент не может - он поручает, он доверяет, но вас подвели, Касым-Жомарт агай, вас подвели наши инфекционисты.

У нас и так мало населения, сейчас они мрут как мухи, и молодые, много мужчин в районе 35-40 лет, и они умирают от неправильных протоколов. Просто от того, что их "на всякий случай" капают. Это не работает", - сказала Бакеева.

Также, по ее мнению, имеет место лоббирование интересов фармкомпаний.

"Неоправданное применение антибиотиков тоже меня крайне возмущает. Я здесь подозреваю лоббирование фармокомпаний. Они доводят людей до печеночной и почечной недостаточности.

У меня есть один такой пациент, вчера мы его выписали, сказали: "Все, у него отказали почки, у него отказала печень". Я сейчас боюсь звонить к ним. Я очень надеюсь, что он еще жив, потому что вчера у него начала отходить моча.

Да, я онлайн его консультировала. Меня сейчас обвиняют в том, что я это делаю, но я не могу пройти мимо этого", - говорит она.

Высказалась она также об отсутствии лекарств в аптеках и взлетевших ценах на препараты.

"Кроме того, меня возмущает состояние наших аптечных сетей. Они взвинчивают цены. Допустим, гепарин за упаковку стоит 3 тыс тенге, сейчас за флакон берут 6 тыс тенге. Вы мародеры, аптекари!

Я назначаю лекарства, при этом уверена, что они не могут их найти.

(…) Аптеки обдирают население. Если у нас будет жесткая система подбора лекарств в аптечных сетях, у нас в разы вырастет благосостояние народа. Люди не будут переплачивать за элементарные вещи", - заявляет врач.

"Вчера я еще посетила на дому пациентов, которые лечились в частном центре. Им назначили горы очень дорогих антибиотиков. (…) Я крайне возмущена, коллеги, так нельзя делать!

Вы прекрасно знаете, как это отразится на печени людей. Так нельзя делать, это здоровье нации! Я крайне возмущена, очень надеюсь, что вы это услышите", - сказала она в заключение.

Редакция ИА "NewTimes.kz" ранее писала, что однажды мы можем проснуться в стране, где не будет действенных антибиотиков. Казахстанские врачи и ученые привели аргументы того, к чему может привести самолечение тяжелыми лекарствами.



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"Люди умирают не от пневмонии!": Министр ответил на громкое заявление шымкентского врача

Айтолкын Адырбай, newtimes.kz, 5 июля



Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал распространяющееся видео шымкентского врача Айны Бакеевой в соцсетях, в котором она предлагает пересмотреть протокол лечения коронавируса, передает ИА "NewTimes.kz" со ссылкой на "Казинформ".

Алексей Цой отметил, что врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений.

"Это видео активно распространяется. Доктор из частной клиники, терапевт, реабилитолог комментирует прогнозы лечения и осложнения и призывает наших граждан воздержаться от лечения. Хочу заверить, что уже сейчас появились комментарии специалистов системы здравоохранения.

Врачи из разных регионов Казахстана уже выражают свое мнение по поводу данных выступлений. Очень важно понять, что все клинические протоколы, которые сейчас используются в Казахстане, во-первых, международно признаны, используют доказанные методики", - сказал Алексей Цой на онлайн-брифинге в СЦК.

По словам министра, все применяемые методы лечения зависят от индивидуального приема препаратов.

"Инфекционисты или врачи, которые работают с нашими пациентами, знают, как применять эти препараты, в какой дозировке, где осложнения, где риски, где противопоказания. Все зависит от индивидуального приема данных препаратов. Эти препараты вылечили и много лет поднимают на ноги наших пациентов", - отметил министр.

А. Цой также сообщил, что коллеги из Минздрава хотели встретиться с доктором, однако не смогли дозвониться до нее.

"Наши коллеги пытались связаться с данным доктором, переговорить, выслушать доводы, обсудить в научном сообществе. К сожалению, мы не смогли дозвониться, и коллеги приходили, но не смогли связаться. Но мы готовы обсудить эти моменты, выслушать и рассмотреть с научными и клиническими сообществами все доводы", - отметил А. Цой.

Напомним, ранее мы сообщали, что главный врач частной клиники "Денсаулық" города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева сделала громкое заявление.

Она записала эмоциональное видеообращение к президенту Казахстана, в котором просит срочно пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией.

По ее словам, существующий протокол приводит к смерти пациентов от отека легких.