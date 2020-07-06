КырПрез Жээнбеков в панике решил "прервать сообщение" между Кыробластями

00:06 07.07.2020

Президент Жээнбеков рекомендовал рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями



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Бишкек (АКИpress) – "Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями", - сказал президент Сооронбай Жээнбеков 6 июля на заседании Совета безопасности.



Как сообщили в пресс-службе президента, заседание прошло в формате видеоконференции.



"Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.



Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в городе Бишкек вновь был введен ряд ограничений.



Глава государства также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.



"Я обращался на заседании Жогорку Кенеша с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу", - отметил Жээнбеков.



Глава государства обратил внимание на важность увеличения количества койко-мест во всех больницах и обсервационных зонах. Добавил, что при необходимости надо создавать дополнительные места для пациентов по оказанию первичной медицинской помощи.



Президент еще раз подчеркнул, что все мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией должны финансироваться своевременно и в приоритетном порядке.



Заседание Совбеза прошло в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов, акимов районов.