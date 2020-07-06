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КырПрез Жээнбеков в панике решил "прервать сообщение" между Кыробластями
00:06 07.07.2020

Президент Жээнбеков рекомендовал рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями

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Бишкек (АКИpress) – "Сейчас есть те, кто предлагает введение более строгого карантинного режима. В зависимости от ситуации Республиканский штаб должен внести предложения. В нынешней ситуации предлагаем рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями", - сказал президент Сооронбай Жээнбеков 6 июля на заседании Совета безопасности.

Как сообщили в пресс-службе президента, заседание прошло в формате видеоконференции.

"Когда на чашу весов были поставлены здоровье населения и экономическая безопасность, мы объявили карантин и терпеливо соблюдали режим чрезвычайного положения. После снятия этого режима резко возросла заболеваемость, и в результате коронавируса многие наши граждане страдают от пневмонии", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он напомнил, что из-за роста заболеваемости в городе Бишкек вновь был введен ряд ограничений.

Глава государства также напомнил, что ранее вносил предложения по запрету на проведение празднеств и призвал Республиканский штаб обозначить свою четкую позицию по данному вопросу.

"Я обращался на заседании Жогорку Кенеша с просьбой официально запретить различные массовые торжественные мероприятия. Думаю, что для республиканского штаба будет правильно принять отдельное официальное решение по этому вопросу", - отметил Жээнбеков.

Глава государства обратил внимание на важность увеличения количества койко-мест во всех больницах и обсервационных зонах. Добавил, что при необходимости надо создавать дополнительные места для пациентов по оказанию первичной медицинской помощи.

Президент еще раз подчеркнул, что все мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией должны финансироваться своевременно и в приоритетном порядке.

Заседание Совбеза прошло в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей правительства в областях, мэров городов, акимов районов.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594069560
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