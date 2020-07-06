В Китай вернулась "черная смерть", - В.Скосырев

00:07 07.07.2020

Из пределов Поднебесной миру грозит новая страшная эпидемия



Владимир Скосырев

6.07.2020



Власти округа в автономном районе Внутренняя Монголия объявили эпидемиологическое предупреждение. Цель – не допустить распространения чумы. Эта чрезвычайная мера введена в связи с тем, что в больнице в городе Баян-Нур обнаружен случай заражения болезнью, которая выкосила в Средние века около 50 млн европейцев. Как полагают эксперты, у Китая достаточно опытных медиков и лекарств, чтобы одолеть напасть. Но в Пекине опасаются, что в сознании американцев и европейцев закрепится взгляд на Китай как на рассадник заразы.



Вести об инфекциях, исходящих из Поднебесной, тиражируются западной прессой охотно. Как пишет английский таблоид Daily Mirror, до публикации сообщений о чуме стало известно, что китайские ученые обнародовали предостережение о возможности новой пандемии, вызванной вирусом у свиней. Он якобы способен поражать человека.



Конечно, газеты всегда не прочь попугать читателя ради увеличения тиража. Но к нынешней информации есть смысл отнестись серьезно – ведь случаи заражения чумой зафиксированы не только в Северном Китае, но и в независимом государстве Монголия, неподалеку от границы с Россией. Там медицинская помощь понадобилась человеку после того, как он съел мясо живого сурка. Это был третий случай бубонной чумы в Монголии. Выяснилось, что почки этого животного считаются в этих краях снадобьем, укрепляющим здоровье.



Как поясняет Си-эн-эн, чума, которая вызывается бактерией и распространяется блохами и зараженными животными, – одно из самых опасных бактериальных заболеваний в истории человечества. Бубонная чума, одна из трех форм чумы, вызывает вздутие лимфатических узлов, жар, озноб, кашель. Руководители города Баян-Нур призывают граждан проявлять чрезвычайную осторожность, чтобы не допустить передачи инфекции от человека к человеку. О необычных симптомах состояния здоровья необходимо немедленно оповещать медицинских работников. Нужно также не ходить на охоту и не есть животных, которые могут вызвать инфекцию. Если кто увидел мертвого или заболевшего сурка, он должен сразу оповестить власти.



За сурком охотятся ради его меха. Именно сурок, как полагают, стал виновником заражения людей во время эпидемии в Северном Китае в 1911 году. Тогда погибли 63 тыс. человек. Изделия из меха с зараженными насекомыми перевозили по всей стране, продавали и невольно увеличивали число зараженных. Хотя тогда эпидемия была укрощена в течение года, случаи заражения от сурков регистрировались снова и снова.



Несмотря на то что современные доктора в состоянии вылечить от чумы, полностью искоренить ее не удается. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) характеризует средневековую "черную смерть" как болезнь, возникающую вновь. Согласно данным ВОЗ, каждый год подхватывают чуму от 1000 до 2000 человек. Но это слишком скромная оценка, не учтены случаи, о которых не подавали доклада.



В трех государствах чума присутствует постоянно. Это Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Перу. В США, как указывает Центр по контролю и предотвращению болезней, ежегодно фиксируется от нескольких до нескольких десятков случаев. В 2015 году два человека в штате Колорадо умерли от этой болезни.



Чума поражает не только людей, но и других млекопитающих. Кошки тоже заболевают и могут заражать людей. А собаки, более выносливые животные, могут просто переносить блох своим хозяевам. Уровень смертности от бубонной чумы составляет от 30 до 60%. А легочная чума, если от нее не лечить, согласно ВОЗ, всегда фатальна.



В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев отметил: "Еще в январе, когда в Китае была объявлена народная война против коронавируса, правительство поставило задачу продемонстрировать преимущество китайского общественного строя. В апреле-мае Китай стали обвинять в том, что он не информировал или недостаточно информировал мир о пандемии. А Китай обвинил США в том, что они неудачно боролись с инфекцией. Словом, область здравоохранения стала полем пропагандистского противостояния двух держав. Нынешние сообщения о чуме осложняют положение тех служб в Китае, которые ответственны за внешнеполитический пиар. Но главное, чтобы вспышка древней болезни была успешно ликвидирована".