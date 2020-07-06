Конченого раздолбая экс-минздрава Киргизии Космоса Чолпонбаева наконец-то потащили на допрос в ГСБЭП

00:08 07.07.2020

Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вызван на допрос в ГСБЭП



"Сводка" (АКИpress) – Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев вызван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.



Как сообщили 6 июля в финполиции, в отношении должностных лиц Минздрава в марте в ЕРПП был зарегистрирован факт коррупции и лоббирования интересов отдельных фармацевтических компаний.



"В настоящее время дело расследуется", - добавили в финполиции.



Космосбек Чолпонбаев назначен министром здравоохранения Кыргызстана в апреле 2018 года. 1 апреля 2020 года освобожден от должности министра.