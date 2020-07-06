Кыргызы развернули полевой госпиталь на территории брошенной американской авиабазы "Ганси"

00:12 07.07.2020

На территории бывшей базы "Ганси" развернут полевой госпиталь

В пункте "Семетей" на территории базы "Ганси", функционирующей под госпитализацию, был развернут полевой госпиталь.



Как сообщило МЧС, полевой госпиталь рассчитан на 10 врачей и фельдшеров. Он состоит из 3 отделений: операционного зала, отделения по уходу и складского помещения. Каждое из них может быть развернуто за 10 минут.



В операционной одновременно могут прооперировать двух человек. Также могут принять 30 человек, нуждающихся в стационарном лечении.



Полевой госпиталь может работать автономно до 10 дней без оборудования. Медицинским оборудованием обеспечат соответствующие госорганы.