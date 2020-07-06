В Казахстане вакцинация будет не принудительная, но... обязательная. Кого поймают - того и привьют?

00:32 07.07.2020

Есмагамбетова прокомментировала обязательную вакцинацию в Казахстане

Во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. При этом в проекте нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые обязательны, то есть гарантированы государством, и добровольные - любой гражданин может пойти и привиться



Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today



Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала, что думает по поводу вакцинации, передает Kazakhstan Today.

Во всем мире все вакцинации делятся на обязательные и добровольные. При этом в проекте нашего кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" мы также определили вакцины, которые обязательны, то есть гарантированы государством, и добровольные - любой гражданин может пойти и привиться. И действительно, по статье 85 нашего кодекса предусмотрено, что граждане могут получить профилактическую прививку, которая входит в обязательный список", - объяснила Есмагамбетова.

Она уточнила, что обязательная вакцинация ни в коем случае не означает принудительность.

Никто не может заставить вас прививаться, если вы этого не хотите", - подчеркнула главный государственный санитарный врач.

По ее словам, медработники обязаны предлагать вакцины и обеспечивать к ним доступ.

Мы идем в поликлинику, заполняем форму на информированное согласие, пишем, что готовы получить прививку. Только в этом случае вакцинируют ребенка. Или мы говорим, что отказываемся от вакцинации, но при этом указываем, по каким причинам отказываемся. Эта информация тоже для нас важна, потому что, когда мы анализируем, выясняем, мы понимаем, в чем причина отказов", - сказала Есмагамбетова.

По ее словам, ее дети и внуки получили весь комплекс прививок.

У меня двое детей, они были привиты еще в советское время. Привиты по календарю, как это положено. Тогда перед нами не стоял вопрос, вакцинировать или нет. У нас даже мыслей не было, что нельзя вакцинировать. Я этому благодарна, потому что был ряд вспышек, и мои дети не болели. Что касается моих внучек. Одной два года, другой - год. Это как раз то время, когда они должны получить все свои 11 обязательных детских прививок. Они обе получили весь комплекс прививок в поликлиниках по месту прикрепления. Отвечая на возможные вопросы и комментарии, что, возможно, я вакцинирую своих детей и внучек где-то какими-то лучшими вакцинами... Нет. Они были привиты в поликлиниках по месту жительства теми же вакцинами, которыми вакцинируют всех детей в рамках ГОБМП", - заверила Есмагамбетова.