Узбекистан начинает выпуск лекарства от COVID-19 - "Ковипир", по японской лицензии

00:48 07.07.2020

В Узбекистане начнут выпуск препарата для лечения коронавируса на основе фавипиравира



В Узбекистане начнут выпуск препарата для лечения коронавируса на основе фавипиравира



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане начнут выпуск препарата для лечения коронавируса на основе фавипиравира. Новое лекарство получило название "Ковипир", сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической отрасли.



Сейчас отечественная фармацевтическая компания Nobel Pharmsanoat начала процесс государственной регистрации препарата. Патент на него принадлежит японской компании Toyama Chemical.



"Этот препарат, обладающий широким спектром действия против вирусов, хранящих РНК (гриппа, риновируса, респираторных вирусов), применяется для лечения пациентов с коронавирусом в Японии с февраля 2020 года. Он доказал свою эффективность. Ранее в этом месяце китайская Zhejiang Hisun Pharmaceutical уже начала производство схожего лекарства под торговым названием "Фавилавир". В России также запущено производство схожего лекарства под названием "Авифавир", – отметил директор по качеству Nobel Pharmsanoat Шамшод Шарипов.



Компания в первую очередь обеспечит препаратом внутренний рынок, а затем начнет его экспортировать за рубеж.



"Фавипиравир" ("Авиган") был зарегистрирован в Японии в 2014 году как средство от гриппа. Производитель - компания Fujifilm Toyama Chemical. В регистрации прописаны ограничения, в частности разрешено использование против новых вирусов гриппа и в случаях, когда другие препараты не действуют, иными словами - как крайняя мера.



По данным западной прессы, сам процесс регистрации был трудным и занял три года, что было связано с одним из побочных действий – уродствами у новорожденных. Поэтому препарат противопоказан беременным и кормящим матерям. Такое же ограничение на применение действительно и для российского "Авифавира".



Биологически активное вещество "Фавипиравир" блокирует размножение целого ряда вирусов. Оно применялось, в том числе, для лечения вируса Эболы в Африке. В медицинских кругах его называют японской версией "Ремдесивира" – зарегистрированного в США препарата против вируса Эболы, который также считается перспективным при лечении COVID-19.



С февраля 2020 года он используется в японских клиниках для лечения пациентов с коронавирусом. Это происходит в рамках так называемой программы Compassionate Use, то есть "применение из соображений милосердия или гуманитарных соображений". Препарат используют не в рамках его прямого назначения, в данном случае – от гриппа, а для лечения коронавируса, когда больше ничто не помогает. Судя по первым предварительным результатам в Японии, появившимся в прессе, препарат хорошо помогает тем, у кого легкая форма коронавируса, но малоэффективен при тяжелом течении.



Опрошенные DW немецкие эксперты сдержанно-оптимистично оценивают использование разработанного в Японии "Фавипиравира" против COVID-19.



"Это вещество многообещающее, сравнимое с "Ремдесивиром", хорошо, что оно есть, но формального доказательства его эффективности по нашим критериям пока нет", – говорит профессор Хельмут Хан (Helmut Hahn), глава правления германо-российского Форума имени Коха и Мечникова.



Темир Исаев