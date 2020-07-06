Южнокорейца Донгвука Ли выгнали из замминистров здравоохранения Узбекистана

00:51 07.07.2020

Донгвук Ли освобожден от должности заместителя министра здравоохранения



Донгвук Ли освобожден от должности заместителя министра здравоохранения



Гражданин Южной Кореи Донгвук Ли освобожден от должности заместителя министра здравоохранения и советника заместителя премьер-министра. Этот пост он занимал с февраля 2019 года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Соответствующее постановление было подписано Шавкатом Мирзиеевым 3 июля. Вместе с Донгвуком Ли пост заместителя министра покинул в связи с переводом на другую работу Баходир Низамов.



Напомним, что на посту заместителя министра здравоохранения и советника вице-премьера по вопросам социального развития Донгвук Ли отвечал за подготовку предложений по внедрению передового зарубежного опыта и экспертное сопровождение реформ в сфере здравоохранения.



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Прежде он занимал должность заместителя министра по демографической политике Министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Корея.



В тот же день, 3 июля, президент подписал указ о назначении сразу четырех новых заместителей министра здравоохранения.



Эту должность получили бывший замминистра финансов Шахрух Шарахметов, бывший заместитель председателя Государственного налогового комитета Абдулла Азизов, Эльмира Баситханова, занимавшая должность первого замминистра по делам махалли и семьи, и Улугбек Сабиров, руководивший Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром дерматологии и косметологии.



Анора Исмаилова