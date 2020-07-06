Палестина: оккупация по графику, - С.Кожемякин

00:52 07.07.2020 Палестина: оккупация по графику



Израиль готовит аннексию палестинских земель, используя открытую поддержку одних и преступное безволие других держав. Эти планы встроены в агрессивную перекройку всего региона.



Мошенничество века



Если представить Ближний Восток как взрывоопасную горючую смесь, то детонатором вполне может стать Палестина. Исторически сложившееся влияние этих земель на региональную и даже мировую политику не идет ни в какое сравнение с их крошечной территорией. А главное, есть силы, готовые активировать этот детонатор, не считаясь с последствиями.



Напомним: в начале года президент США Дональд Трамп в присутствии главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху обнародовал проект "сделки века", призванной, по его словам, завершить многолетний конфликт. Но если и можно к предложениям приложить пафосное название, то это будет не "сделка", а "мошенничество века". Они нагло перечеркивают решения ООН, предусматривающие создание независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Согласно американо-израильскому плану, все еврейские поселения, построенные в нарушение международных норм, перейдут под юрисдикцию Израиля. То же самое касается широкой полосы вдоль реки Иордан и Иерусалима, провозглашаемого "единой и неделимой столицей еврейского государства".



То, что остается палестинцам, это группа разорванных анклавов, со всех сторон окруженных израильской территорией. Административным центром образования станут предместья Иерусалима, отделенные от города 8-метровой железобетонной стеной - частью печально известного разделительного барьера. Но и этих "милостей" жителям Палестины еще надо добиться. От них требуют безоговорочного признания Израиля, полного разоружения, отказа от возвращения беженцев-соотечественников из других стран и, наконец, согласия с ограниченным суверенитетом. Формально независимая Палестина будет лишена важных атрибутов полноценного государства: собственных вооруженных сил, контроля над границами и воздушным пространством, а также самостоятельности внешних сношений. Так, ей запретят заключение военно-политических договоров с другими странами.



Но даже эта унизительная схема оказалась пустышкой. Дав палестинцам четыре года "на размышления" и пообещав не предпринимать за это время односторонних шагов вроде строительства новых еврейских поселений, авторы мошеннической сделки не вытерпели даже полугода. Нетаньяху заявил о намерении приступить к "распространению суверенитета" на поселения и долину реки Иордан с 1 июля. "Пришло время расширить нашу юрисдикцию на земли, где зародился и развивался народ Израиля, и вписать в историю сионизма очередную блистательную главу. Эту историческую возможность мы не упустим", - возгласил он.



То, что это не просто угроза, доказали последующие шаги. Министр обороны Бени Ганц отдал распоряжение генеральному штабу подготовиться "к предстоящим политическим шагам" с кодовым названием "Рассвет в горах". На совещаниях глав силовых структур отрабатываются различные сценарии: от локальных стычек с палестинцами до начала полномасштабного восстания - интифады. На этот случай готовится ввод крупных армейских сил. Утруждать себя заботой о правах человека и уж тем более прислушиваться к мнению 5-миллионного населения региона израильские власти не собираются. На весь процесс аннексии, сообщил член кабинета министров Зеэв Элькин, отводится два месяца.



Это толкает палестинское руководство к отчаянным шагам. Премьер-министр автономии Мухаммед Штайе допустил в качестве ответной меры принятие конституционной декларации и провозглашение государства Палестина. Ранее власти региона объявили об одностороннем выходе из всех соглашений с Израилем и США. В свою очередь движение ХАМАС сообщило, что аннексия будет рассматриваться как объявление войны.



Умиротворение агрессора



Смелости Тель-Авиву добавила открытая поддержка Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "распространение суверенитета на определенные районы предстоит принять самим израильтянам", а также выразил "глубокое сожаление" из-за отказа палестинцев участвовать в урегулировании.



Подобное лицемерие характерно не только для американской дипломатии. Евросоюз и его крупнейшие государства-члены не устают критиковать Израиль, но дальше слов идти отказываются. Характерна позиция, занятая верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем. Выступая в Европарламенте, он назвал планы Израиля "нарушением международного права", добавив, что аннексия будет иметь серьезные последствия для отношений этой страны с ЕС. В то же время в беседе с главой израильского МИД Габи Ашкенази дипломат ни словом не обмолвился об этой теме, заявив о "безусловной приверженности безопасности Израиля, которая не подлежит обсуждению", и "всеобъемлющем духе давней дружбы". Стоит ли удивляться, что министры иностранных дел ЕС на своей встрече отказались принимать осуждающее заявление и проигнорировали призыв палестинской администрации к введению санкций против Тель-Авива?



Безрезультатно завершилось и прошедшее 24 июня заседание Совета Безопасности ООН. Выступления ряда ораторов, включая генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и российского постпреда Василия Небензи, содержали дежурные порицания Тель-Авива и призывы к переговорам, но этим дело и кончилось.



Умиротворение агрессора, столько раз на протяжении истории доказавшее свою пагубность, вовсю используется израильским руководством. Во-первых, для закрепления собственной власти. Напомним, 2 марта в стране прошли парламентские выборы - третьи менее чем за год. Причиной стала неспособность ни одной из политических сил сформировать коалицию большинства и правительство. Успешной оказалась лишь третья попытка. Партия Нетаньяху "Ликуд" и альянс "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем заключили соглашение, создавшее уникальную для Израиля политическую конструкцию. Первые полтора года возглавлять правительство будет Нетаньяху, а его партнер - занимать посты вице-премьера и министра обороны. Впоследствии они должны поменяться местами.



Для Нетаньяху это вынужденная уступка. Предъявленные ему обвинения в коррупции переданы в суд. Очередное заседание назначено на 19 июля, но пока парламент не снимет с премьера неприкосновенность, волноваться ему не о чем. Вот только в надежности нового союзника у Нетаньяху нет полной уверенности. За полтора месяца существования "правительства национального единства" между ними успели накопиться разногласия. "Кахоль Лаван" заблокировал инициативу "Ликуда" о возможности конфискации частных земель палестинцев, необходимую для легализации еврейских поселений. Разгорается конфликт вокруг бюджета. Если сторонники Ганца настаивают на сохранении двухгодичного периода его действия, то Нетаньяху предлагает принять экстренный бюджет на год.



Наконец, в кабмине отсутствует единство по палестинскому вопросу. В целом "Кахоль Лаван" поддержал "сделку века", а начало аннексии даже предусмотрено в коалиционном соглашении. Однако Ганц явно колеблется, предупреждая о росте напряженности и необходимости предварительных переговоров с ЕС и "умеренными" мусульманскими странами вроде Иордании и Саудовской Аравии.



Зато Нетаньяху настроен на категорические шаги, провоцируя насилие и всплеск националистических настроений внутри Израиля. Подобное поведение уже не раз помогало ему сохранить власть. В случае роста популярности "Ликуда" - а опросы уже начали фиксировать такую тенденцию - премьер разорвет союз с Ганцем и попытается сформировать альянс с крайне правыми религиозными партиями.



Израиль на распутье



Потворство мировых держав облегчает проведение империалистической политики в масштабах всего региона. Израиль действует в тесной связке с США. За последний месяц его ВВС нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по Сирии. 4 июня налету подверглась база в городе Масьяф, где расположены поставленные Россией ЗРК С-300. 23-24 июня Израиль атаковал военные объекты сразу в четырех провинциях: Хаме, Хомсе, Дейр-эз-Зоре и Эс-Сувайде. Массированные удары повторились 27 и 28 июня, их мишенями стали районы вблизи сирийско-иракской границы. В Тель-Авиве называют целью атак некие "проиранские силы", но в действительности в ходе авианалетов уничтожаются командные центры, склады и посты сирийской армии, а количество погибших военнослужащих исчисляется десятками.



Если "боевая составляющая" агрессии возложена на Израиль, то экономическое и дипломатическое давление обеспечивает Вашингтон. 17 июня вступил в силу "Акт о защите гражданского населения Сирии", вводящий санкции не только против руководства страны, но и против работающих в стране иностранных компаний. Среди "запретных" отраслей - энергетика, строительство, авиация и т.д. Говоря иначе, США пытаются помешать восстановлению Сирии. "Цель санкций - не дать Башару Асаду получить экономические дивиденды от условного военного триумфа и отрезать режим от международных финансовых рынков, пока не будет найдено политическое решение конфликта. Нам больше не надо доказывать, что та или иная фирма связана с Асадом. Достаточно того, что она вкладывает деньги в один из указанных секторов", - заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джоэл Рейберн.



Схожая политика ведется по отношению к Ливану. По данным властей страны, в прошлом году Тель-Авив свыше 2,5 тысячи раз нарушил ее границы. С начала нынешнего года отмечено более тысячи таких посягательств на суверенитет. Израильские истребители и разведывательные беспилотники совершают полеты над Ливаном почти ежедневно, ракеты по сирийским целям также чаще всего запускаются из ливанского воздушного пространства.



В июне на территорию страны вторглись несколько израильских танков "Меркава" с очевидной целью спровоцировать ливанских военнослужащих на ответные меры. Боестолкновения удалось избежать только благодаря вмешательству миротворцев ООН. "Нарушение Израилем суверенитета Ливана может привести к возобновлению военных действий", - подчеркнул глава международной миссии Стефано дель Кол, обратив внимание на невыполнение Тель-Авивом резолюций Совбеза ООН. Но ни эти слова, ни постоянные протесты Бейрута не вызывают возмущения "международного сообщества".



Сформированное после затяжного политического кризиса правительство Ливана во главе с Хасаном Диабом придерживается взвешенного курса, поддерживая отношения с Сирией и Ираном. Это вызывает раздражение Израиля и США, добивающихся дестабилизации страны. Основной удар наносится по "Хезболле" - одной из ведущих политических сил. Госдепартамент США назвал ее "огромной угрозой для Ливана" и призвал Бейрут изгнать движение из системы госуправления. Ультиматум повторила американский посол Дороти Ши, пригрозившая санкциями всем сотрудничающим с "Хезболлой" политикам. 29 июня дипломата вызвали в ливанский МИД, потребовав прекратить вмешательство во внутренние дела страны.



Остановить преступления империализма может только народное сопротивление. В Израиле его возглавила коалиция "Объединенный список", включающая арабские и левые силы, в том числе Коммунистическую партию (КПИ). На последних выборах альянс добился серьезного успеха, завоевав 15 депутатских мест из 120. Призыв "Объединенного списка" создать левоцентристское правительство не был услышан: "Кахоль Лаван" и Партия труда ("Авода") предпочли сговор с Нетаньяху.



Однако массы простых израильтян отказываются принимать официальный курс. 6 и 23 июня по стране прокатились многотысячные акции протеста против аннексии палестинских земель и дискриминации арабского населения Израиля. "Мы находимся на распутье. Один путь ведет к обществу с реальной демократией, гражданским и национальным равенством арабских граждан. Второй - ведет к ненависти, насилию и апартеиду. Мы здесь, чтобы выбрать первый путь. Не может быть социальной справедливости в стране, которая оккупирует другие народы", - заявил на митинге руководитель "Объединенного списка" Айман Уда.



Левые силы настаивают на создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и подчеркивают, что аннексия вызовет ответную реакцию угнетаемого народа. Но израильские власти, судя по всему, только этого и ждут. Как любой буржуазный режим, они привыкли извлекать выгоду из крови и страданий людей.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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