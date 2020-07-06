Катастрофа на газовом рынке: Страны-производители топлива думают о своем ОПЕК, - "СП"

08:22 07.07.2020 Катастрофа на газовом рынке: Страны-производители топлива думают о своем ОПЕК

Минэнерго продвигает идею создании регулирующего органа

София Сачивко

6.07.2020



Материал комментируют:

Артем Деев Иван Капитонов Сергей Пикин



В России все чаще говорят о создании организации подобной нефтяной ОПЕК, но в газовой сфере. Одним из толчков к дискуссии стала пандемия COVID-19, которая привела к экономическому кризису, проявлением которого стал переизбыток газа на рынке и падение цен на углеводороды. При этом добыча газа, в отличие от нефти, не регулируется никакими соглашениями. Как заявил на днях в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" глава Минэнерго России Александр Новак, "все больше дискуссий о том, чтобы начать практику, как в нефтяной отрасли".



Существующий Форум стран-экспортеров газа (GECF - ФСЭГ), по сути, является совещательным органом. При этом входящие в него страны контролируют 72% разведанных запасов газа, 46% его рыночной добычи, 55% трубопроводного транспорта и 61% экспорта СПГ по всему миру. Эксперты полагают, что в непростой ситуации на энергорынках нет альтернативы коллективным взаимовыгодным и согласованным действиям.



"Если признаются успешными действия ОПЕК+ на нефтяном рынке, возможно, консолидирующую антикризисную роль в газовой сфере мог бы в каком-то формате сыграть и Форум стран экспортеров газа", - заявил в конце мая заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, выступая на международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике 2020".



Аналогичной позиции придерживается и глава ФСЭГ Юрий Сентюрин, по словам которого возможности создания механизмов обеспечения стабильности на газовых рынках являются предметом обстоятельного обсуждения на регулярных заседаниях Исполнительного комитета и министерских встречах ФСЭГ.



Создание влиятельной "газовой ОПЕК" может стать выгодным для России, считает приглашенный профессор экономики, энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe, доктор наук Мамдух Салама. По его мнению, роль в ОПЕК+ уже сделала Россию глобальной силой в установлении цен на нефть наряду с лидером организации Саудовской Аравией.



"Если GECF добавит механизм контроля за ценами на газ, Россия может взять на себя практически непревзойденную роль в международной энергетической геополитике, хотя она и так уже является бесспорной энергетической сверхдержавой", - уверен эксперт.



Он также считает, что ценовая война между производителями газа будет, но недолгой, в итоге они поймут выгоду сотрудничества.



Зам. директора Высшей школы тарифного регулирования РЭУ им. Плеханова Иван Капитонов считает, что, если будет создано мощное интернациональное объединение стран-экспортеров газа, оно сможет стабилизировать цены.



- Оно сможет влиять на текущую ценовую конъюнктуру. Если будет ситуация похожая на ту, которая на рынке нефти (а с рынка нефти сигналы идут на рынок газа), такое объединение сможет стабилизировать цену и не допустить ее падения.



"СП": - Что мешало созданию "газовой ОПЕК" до этого времени?



- Надо учитывать особенность ценообразования на газ. В те времена когда задумывалась идея создания газового аналога нефтяного ОПЕК, основной объем газовых поставок был по трубе и некоторый объем танкерами. Так как мы были завязаны исключительно на трубу, нам эта идея была не столь выгодна.



Сейчас Россия активно вовлеклась в торговлю сжиженным природным газом, наша доля увеличилась и планируется дальнейший рост. И сейчас эта идея выглядит более перспективной чем ранее.



"СП": - Соглашение стран ОПЕК+ привело к тому, что России пришлось довольно серьезно снизить добычу нефти. Как ситуация может отразиться на добыче газа?



- Прогнозировать сейчас, когда не создан подобный союз, очень сложно. Есть определенные положительные стороны, которые в дальнейшем будут усиливаться ввиду того, что мы усиленно переходим на торговлю СПГ и цены будут волатильными.



До последнего времени о создании газового ОПЕК речь не шла, так как рынок вполне успешно регулировал процесс добычи и продажи этого вида сырья, считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев.



- Но в течение двух лет (2018−2019) активно развивались проекты СПГ, по всему миру были построены огромные хранилища сжиженного газа. То есть внутри одного вида сырья (природный газ) появилась конкуренция по способу доставки - трубопроводный газ и СПГ. Появилась и проблема перепроизводства, в результате чего значительно снизились цены - в течение двух лет они упали в разы, при этом это коснулось и стоимости СПГ, и цены трубопроводного газа. Растет и конкуренция между производителями. В результате сейчас на рынке природного газа происходит то же самое, что и на рынке нефти: переизбыток предложения при падении спроса, падение цен. Для решения этой проблемы требуется полная перебалансировка рынка. Иначе вполне возможны и ценовые рекорды, когда стоимость сырья начнет сильно падать, и ценовые войны.



"СП": - Как это скажется на позиции России на газовом рынке?



- Для России создание ОПЕК на газовом рынке нужно, так как наша страна сильно зависит от международной конъюнктуры, баланса спроса и предложения сырья, от цен. Газовый ОПЕК сможет регулировать цены, что необходимо для пополнения российского бюджета. Особенно это важно в условиях кризиса, когда сокращение нефтегазовых доходов может привести к дефициту бюджета РФ.



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин скептически относится к идее "газовой ОПЕК". По его мнению, причины, по которым она не была создана ранее сохраняются и сегодня.



- В пример берется успешная реализация соглашения ОПЕК++. С 2016 года этот механизм позволял цены поднимать, не давать им падать, возрождать до нормального уровня. Механизм такого регулирования, по сути, картеля, оказался эффективен. Если бы не нынешнее соглашение, то ситуация была бы еще хуже, и ни о каких $ 40 речи бы не шло, у 20 находились бы и это было бы замечательно.



Пример реализации этих соглашений порождает разговоры о "газовой ОПЕК", но интересантов, которые готовы объединиться и при этом имели бы значительную долю, позволяющую заниматься регулированием рынка, я не вижу. Крупнейшие игроки по газа (а это Катар на первом месте по сжиженному газу, Австралия на втором, Россия и США делят 3−4) договориться о союзе вряд ли смогут. По трубопроводному газу такая же ситуация. Даже близкие к нам по духу Азербайджан или Туркмения все равно пытаются строить независимую внешнюю политику в газовой сфере.



Я сомневаюсь, что странам удастся договориться. Россия - да, но кто будет хотя бы вторым игроком, который будет с нами работать? Австралия и США точно не будут, Норвегия тоже нет, Катар - вряд ли, Иран постоянно под санкциями. Теоретические могут быть страны, которые работают в ОПЕК. Но если вспомнить историю создания ОПЕК, то она несколько отличается от текущих реалий. Так что, это, скорее, разговоры.



"СП": - Но цены газовые несколько отстают по времени от нефтяных. Не получится так, что и без того сложная ситуация с газом будет столь же катастрофичной как и некоторое время назад с нефтью?



- В долгосрочных контрактах, где привязка к нефтяной корзине, действительно догоняют нефтяные с шагом в 6−9 месяцев. Поэтому то, что мы наблюдали в марте-апреле неминуемо догонит нас в третьем квартале. Но спотовые цены нас уже давно догнали.



Однако надо понимать, что природа газа несколько отличается. Тут есть два вида контрактов - спотовые и долгосрочные. То есть нет единого фьючерса, цены локализованы по сегментам. Кроме того, велика доля долгосрочных договоров. У "Газпрома" их чуть меньше половины, но эта доля весьма серьезна.



Также имеется два вида поставок - сжиженное топливо и трубопроводное. Это разные системы. Разные периоды поставки, интенсивность поставок, гарантированность.



И самое главное, я не вижу политических партнеров, готовых создавать подобные соглашения. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594099320

Новости Казахстана

- Поздравления по случаю Дня рождения Первого Президента Казахстана

- Казахстан ждет план реформ

- Рабочий график главы государства

- Касым-Жомарт Токаев: Уроки исторической личности

- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана

- Ашимбаев о Назарбаеве: "феномен лидера", о котором нужно поговорить отдельно

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2020 года №418

- Постановление Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020 г.

- Кадровые перестановки

- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом

