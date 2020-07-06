Состоятельные "московские" узбеки учредили благотворительный фонд "Саховат" (Благодеяние) для поддержки мигрантов

08:29 07.07.2020

Выходцы из Узбекистана создали в Москве благотворительный фонд "Саховат" (Благодеяние) для поддержки мигрантов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на "Интерфакс".



Учредителями фонда являются глава Узбекского военно-исторического общества Бахром Исмаилов, бизнесмен Сабир Шодиев (сын крупного казахстанского предпринимателя узбекского происхождения, миллиардера Патоха Шодиева), а также акционер, член советов директоров банка "Восточный" и Модульбанка Шерзод Юсупов.



Идея создания фонда принадлежит четырем выходцам из Узбекистана, сейчас живущим в России, пояснил "Интерфаксу" Юсупов.



"Мы еще в феврале поняли, что ситуация с распространением коронавируса негативно развивается, и одними из самых пострадавших окажутся такие отрасли, как строительство, общепит, услуги такси, сфера торговли, отдыха и развлечений, где работает большинство трудовых мигрантов из Узбекистана. Прогноз развития ситуации показал, что скоро большинство трудовых мигрантов и членов их семей окажутся без средств к существованию", – сказал он.



Весной начал действовать центр "Саховат", который занялся оказанием помощи в виде продуктовых наборов гражданам Узбекистана и членам их семей, оставшимся без работы и средств к существованию на территории России, и тем, кто не успел вернуться на родину из-за введения карантинных мер по борьбе с COVID-19. "Саховат" начал принимать заявки о помощи в апреле.



Юсупов пояснил, что решение зарегистрировать благотворительный фонд связано с расширением деятельности центра, который сначала был сформирован на личные средства инициаторов проекта.



"Количество благотворителей стало расти, появилось несколько корпоративных партнеров. Сейчас мы решили фонд зарегистрировать, чтобы он отчитывался о расходовании полученных средств", – отметил акционер "Восточного".



Партнеры думают о расширении программы помощи трудовым мигрантам из Узбекистана.



"Сейчас мы также изучаем возможность расширения деятельности фонда. По количеству трудовых мигрантов в РФ Узбекистан лидирует. Помощь в период пандемии стала хорошим началом деятельности фонда и помогла сформировать команду неравнодушных профессионалов", – сказал Юсупов.



По его словам, он и его партнеры в рамках расширения помощи мигрантам рассматривают "как медицинское направление, так и интеграционные и образовательные программы для детей мигрантов".



Темир Исаев