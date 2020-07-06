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Скончался экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Киргизии Сапарбек Тынаев
08:32 07.07.2020

6 июля скончался экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Сапарбек Мамбетович Тынаев. Об этом сообщают в отделе реализации проектов по сельскому хозяйству.

С.Тынаев был менеджером нескольких проектов, также в течение двух лет работал директором Отдела реализации сельскохозяйственных проектов, а всего в организации проработал более 10 лет. В 2012 году был министром сельского хозяйства.

"В любой должности и на любом месте всегда оставался прежде всего Человеком с Большой буквы. Светлая добрая память о Сапарбеке Мамбетовиче Тынаеве будет всегда с нами", - написали коллеги.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594099920
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