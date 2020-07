Моссад заподозрили в ядерном терроризме, - "НГ"

На израильскую разведку возлагают ответственность за взрыв на иранском заводе по обогащению урана



Геннадий Петров

6.07.2020



Что именно произошло на заводе в Натанзе, до конца не ясно.

Газета New York Times опубликовала статью, где со ссылкой на анонимные источники сообщается, что спецслужба Израиля организовала теракт в Иране, в городе Натанз. Здесь расположен завод по обогащению урана. Иранские власти ранее подтверждали, что 2 июня на одном из строящихся объектов в Натанзе произошел пожар. Однако версия теракта ими не озвучивалась.



Авторы статьи, вышедшей в New York Times, – люди информированные. Это один из ведущих журналистов газеты Ричард Перес-Пенья, известный эксперт по израильским спецслужбам Ронен Бергман и специализирующаяся на журналистских расследованиях, связанных с Ближним Востоком, Фарназ Фассихи. В статье утверждается, что в Натанзе была взорвана бомба. В результате нанесен настолько серьезный ущерб, что иранская ядерная программа теперь может быть остановлена на много месяцев. Завод в Натанзе – на сегодняшний день самое крупное иранское предприятие по обогащению урана. Настаивая на версии взрыва, авторы статьи ссылаются на данные некоей ближневосточной разведки и источник в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Фамилии информаторов не приведены.



Таким образом, в истории с пожаром в Натанзе добавилось неизвестности. Факт того, что на заводе что-то произошло, признает сам официальный Тегеран. Представитель иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Бехруз Камальванди ранее говорил на пресс-конференции, что 2 июня в Нетанзе на одном из строящихся объектов завода произошел пожар. По его словам, жертв нет, но причинен значительный материальный ущерб. Камальванди заявил, что причина пожара установлена, но не будет озвучена, как он выразился, "по соображениям безопасности". На сайте ОАЭИ есть фото сгоревшего объекта. Как утверждает CNN, это цех по сборке центрифуг для обогащения урана. Правда, иранские СМИ цитируют коменданта Натанза Рамазана Али Фирдоуси Бади. Он настаивает, что сгорел строящийся склад, где хранится металлолом.



За время, прошедшее с момента аварии, в СМИ высказывались разные версии того, кто мог стоять за терактом в Натанзе, если он, разумеется, был. Так, по версии персидской службы Би-би-си, взрыв устроила ранее неизвестная подпольная группа "Гепарды родины". Возможно, она является ответвлением ОМИН (Организация моджахедов иранского народа) – давнего противника иранского режима. Эта леворадикальная группировка в годы ирано-иракской войны пользовалась поддержкой Саддама Хусейна. В конце 1980-х она была почти разгромлена. После свержения Хусейна большинство членов ОМИН перебрались в страны ЕС и США, где ее исключили из списка террористических организаций. Сейчас группировка заявляет, что отказалась от вооруженной борьбы. Тем не менее иранские власти периодически связывают с ОМИН тот или иной теракт.



Однако в этот раз официальный Тегеран не выступил с какими-либо обвинениями. Это тем более необычно, что инцидент в Натанзе – один из нескольких, случившихся за последнее время на объектах, так или иначе связанных с иранской ядерной программой. 26 июня произошел взрыв в городе Парчин. Видимо, что-то взорвалось в районе военной базы, где находится полигон для испытаний ядерных боеголовок. 2 июля произошел инцидент в Натанзе. А 4 июля вышла из строя электростанция "Заркан" в городе Ахваз. Очевидцы видели клубы дыма и звук взрыва. Электростанция могла быть задействована в разработках, связанных с ядерной программой Ирана. Наконец, пожар или, возможно, взрыв произошел в городе Шираз. Здесь работают иранские ученые-физики, проводятся исследования, находятся ядерные объекты.



Комментарии официальных лиц, как иранских, так и зарубежных, о всех этих событиях чрезвычайно скупы. Вопросы о взрывах и пожарах в Иране задавались журналистами и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, и министру обороны Бени Ганцу, в чьем ведении находится разведка Моссад, и спецпредставителю США по Ирану Брайану Хуку. Однако всякий раз журналисты получали уклончивые ответы Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также предпочел воздержаться от каких-либо категоричных выводов. "Такого рода вещи требуют серьезного рассмотрения", – сказал он РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать информацию, изложенную New York Times. Осторожность чиновников понятна: в Совбезе ООН стартовало обсуждение вопроса о продлении международного оружейного эмбарго в отношении Ирана. . Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с "НГ" не исключал, что в принципе Израиль и США могут пойти на силовые действия, способные помешать получениюядерного оружия. Но до того, чтобы стать ядерной державой, Ирану очень далеко. Сажин напомнил о длительном пути Пакистана к созданию собственной атомной бомбы, занявшем много лет и проходившем во много этапов. А Иран даже не в начале этого пути.