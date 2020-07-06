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Скончался отец казахстанской моды – кутюрье Берик Исмаилов
13:02 07.07.2020

07 Июля 2020 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан
Скончался отец казахстанской моды – дизайнер Берик Исмаилов

В Алматы скоропостижно скончался дизайнер Берик Исмаилов, работавший со многими звездами эстрады.

"Коварная болезнь не щадит никого", – написала телеведущая Динара Сатжан, сообщив о смерти отца казахстанской моды в соцсетях.
Совсем недавно – по случаю Дня защитника Отечества – к 51-летнему кутюрье домой заглянула певица Роза Рымбаева. Вместе они вспомнили прошлое.

За два месяца карантина у меня появились вещи, которые надо привести в порядок, – заявила тогда дива.

Исмаилов был только рад помочь своей подруге.

А еще к нему на огонек заходила продюсер Баян Алагузова. Ей дизайнер посвятил пост, отметив, что всегда видел в актрисе икону стиля. С тех самых пор, когда 17 лет начал шить для Баян платья, в которых она появлялась в программе "На шпильке".

Последнюю запись Исмаилов сделал две недели назад. Уже тогда глаза его были полны печали. Он спел песню "Люди в белых халатах", которая начинается строчкой "Смерть не хочет щадить красоты…".

С начала пандемии дизайнер бесплатно шил маски и раздавал их многодетным мамам и пенсионерам, проводил мастер-классы по пошиву многоразовых масок. Его аксессуары отличались тем, что выглядели очень красиво и дышалось в них легко.

– Давайте будем вместе, – призывал он. – И тогда будем непобедимы.

Два года назад Исмаилов пережил операцию на сердце. Точную причину его смерти установит специальная комиссия.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - express-k.kz
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