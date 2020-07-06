Скончался отец казахстанской моды – кутюрье Берик Исмаилов

13:02 07.07.2020

07 Июля 2020 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

Скончался отец казахстанской моды – дизайнер Берик Исмаилов



В Алматы скоропостижно скончался дизайнер Берик Исмаилов, работавший со многими звездами эстрады.



"Коварная болезнь не щадит никого", – написала телеведущая Динара Сатжан, сообщив о смерти отца казахстанской моды в соцсетях.

Совсем недавно – по случаю Дня защитника Отечества – к 51-летнему кутюрье домой заглянула певица Роза Рымбаева. Вместе они вспомнили прошлое.



За два месяца карантина у меня появились вещи, которые надо привести в порядок, – заявила тогда дива.



Исмаилов был только рад помочь своей подруге.



А еще к нему на огонек заходила продюсер Баян Алагузова. Ей дизайнер посвятил пост, отметив, что всегда видел в актрисе икону стиля. С тех самых пор, когда 17 лет начал шить для Баян платья, в которых она появлялась в программе "На шпильке".



Последнюю запись Исмаилов сделал две недели назад. Уже тогда глаза его были полны печали. Он спел песню "Люди в белых халатах", которая начинается строчкой "Смерть не хочет щадить красоты…".



С начала пандемии дизайнер бесплатно шил маски и раздавал их многодетным мамам и пенсионерам, проводил мастер-классы по пошиву многоразовых масок. Его аксессуары отличались тем, что выглядели очень красиво и дышалось в них легко.



– Давайте будем вместе, – призывал он. – И тогда будем непобедимы.



Два года назад Исмаилов пережил операцию на сердце. Точную причину его смерти установит специальная комиссия.