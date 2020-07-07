Индийский слон против китайского дракона, - С.Строкань

15:26 07.07.2020 Дели бросает вызов Пекину



После происшедшего в середине июня пограничного инцидента напряженность на границе между Индией и Китаем не снижается. Свидетельством тому стал внезапный визит индийского премьера Нарендры Моди в Ладакх, где произошли столкновения пограничников. Индия сворачивает сотрудничество с КНР: страна отказалась от покупки китайского электрооборудования, запретила 59 китайских мобильных приложений и отстранила китайский гигант Huawei от участия в создании сетей 5G. А сам Нарендра Моди удалил свой аккаунт в китайском сервисе микроблогов "Сина вэйбо". Впрочем, в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора глава МИД КНР Ван И и советник премьер-министра Индии Аджит Довал договорились ускорить разведение войск.



Попытки Индии добиться деэскалации на границе с Китаем после инцидентов последних двух месяцев, включая самое масштабное за полвека столкновение 16 июня, оказались безрезультатными. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на военные источники ведущая индийская газета Hindustan Times.



"Индийско-китайские переговоры на военном и дипломатическом уровне не привели к смягчению ситуации. Несмотря на договоренности о поэтапном отводе войск, они продолжают оставаться на своих позициях",- цитирует газета источники в военных кругах Индии. По словам собеседников газеты, "ситуация в Восточном Ладакхе остается опасной и непредсказуемой, при этом армейские группировки Индии и Китая, вероятно, сохранят свои дислокации до наступления зимы".



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая



В понедельник стороны предприняли еще одну попытку снизить угрозу военного конфликта. Глава МИД КНР Ван И и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал в ходе телефонного разговора договорились ускорить процесс разведения войск. Впрочем, предыдущий опыт переговоров последних месяцев показывает, что после очередного примирительного заявления нередко следует эскалация.



Так, уже после майского раунда переговоров на фоне усиления китайского военного присутствия на границе Индия перебросила в Ладакх три армейские дивизии и два полка танков Т-90.



Кроме того, Дели изучает возможность приобретения американских ударных беспилотников Predator для использования на линии контроля.



Свидетельством взрывоопасности ситуации на границе стал состоявшийся в прошлую пятницу неожиданный визит индийского премьера Нарендры Моди на высокогорный пограничный пост Ниму в союзной территории Ладакх, где в ходе инцидента 16 июня погибли 20 индийских военнослужащих. Господин Моди прилетел на пост Ниму на вертолете в сопровождении начальника штаба обороны Индии Бипина Равата и начальника штаба сухопутных войск Маноджа Мукунда Нараване.



"Условия, в которых вы делаете все возможное, остаются одними из самых суровых в мире, и вы раз за разом доказывали, что вооруженные силы Индии сильнее и лучше всех в мире",- заявил Нарендра Моди, обращаясь к индийским военным, несущим службу в Гималаях. "Мужество заключается в том, чтобы стоять на своем, защищать правду и защищать то, что правильно. Сыны Индии, отдавшие свою жизнь за народ, защищающий родину, проявили мужество на самом высоком уровне",- продолжал индийский лидер. Он дал понять, что Дели не собирается уступать Пекину.



Мир не означает слабость. Сегодня Индия растет и становится сильнее, чем когда-либо прежде, и готова защитить себя",- добавил индийский премьер.



В свое время Нарендра Моди сделал стратегическую ставку на сближение с Пекином и еще прошлой осенью принял с большой помпой в южноиндийском городе Махабалипурам председателя КНР Си Цзиньпина. Но после гибели индийских военнослужащих индийский премьер занял подчеркнуто жесткую позицию по отношению к КНР. На прошлой неделе он потребовал от Пекина удалить свой аккаунт в китайском сервисе микроблогов "Сина вэйбо", открытый в 2015 году во время визита в КНР. За время существования аккаунта в нем появилось около сотни постов, у индийского премьера было 200 тыс. подписчиков.



Кроме того, власти Индии заблокировали 59 китайских мобильных приложений, обосновав этот шаг их "пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны", а также необходимостью "обеспечения конфиденциальности индийских пользователей". В черный список, в частности, попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser, мессенджер WeChat, а также приложения Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends.



Еще одним чувствительным ударом для Пекина стало решение Министерства информационных технологий Индии отстранить китайский телекоммуникационный гигант Huawei от создания сетей 5G.



Решение запретить Huawei участие в тестах было принято на совещании под председательством министра информационных технологий Рави Шанкара Прасада. "Huawei выбывает, для Huawei не будет никаких испытаний 5G",- сообщил агентству "РИА Новости" источник в министерстве. Впрочем, окончательное решение о судьбе Huawei в Индии еще предстоит принять премьер-министру Моди.



Почему между Китаем и Индией обострились территориальные споры



Свой вклад в демонстрацию жесткости по отношению к Пекину внесло и Министерство энергетики Индии, которое объявило об отказе от закупок в Китае оборудования. Как заявил министр энергетики Радж Кумар Сингх, ранее Индия импортировала из КНР энергетическое оборудование на 210 млрд рупий ($2,8 млрд), однако после того как "Китай вторгся на индийскую территорию", закупки прекращены. Индийские госкомпании получили распоряжение министерства не отдавать заказы на поставку оборудования китайским фирмам. Кроме того, как заявил Радж Кумар Сингх, Индия будет проверять уже закупленное в КНР электрооборудование на наличие вредоносных программ и троянских вирусов.



В то время как индийская сторона ввела односторонние ограничения в торгово-экономических отношениях с Пекином, китайская сторона пока воздерживается от ответных мер.



"Мы не делали никаких дискриминирующих шагов, нацеленных на ограничение потока товаров и услуг из Индии",- заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн. "Подобные шаги нарушают правила ВТО. Тем самым Индия не соблюдает свои обязательства перед всемирной организацией",- добавил Гао Фэн, призвав Дели отказаться от давления на китайские компании и "продвигать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество ради процветания двух государств и всего прилегающего региона".



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что "Индии не следует совершать стратегического просчета в отношении Китая". "Китай примет необходимые меры для защиты законных интересов своих компаний",- заявил Чжао Лицзянь, впрочем, не уточнив, о каких ответных шагах Пекина может идти речь.



Самая серьезная за последнее десятилетие эскалация в отношениях Индии и Китая ставит в деликатное положение Москву, учитывая, что обе страны вместе с Россией тесно взаимодействуют на площадках БРИКС и ШОС, а также в рамках треугольника РИК (Россия, Индия, Китай).



Позицию Москвы в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману изложил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. "Часто задают вопрос, не стоит ли России вмешаться как другу и Индии, и Китая и выступить своего рода посредником в урегулировании этих разногласий. Но я думаю, что любое, даже с добрыми намерениями вмешательство в такую тонкую материю, как пограничные вопросы, не только нецелесообразно, но и может даже серьезно навредить тем усилиям, которые Пекин и Дели самостоятельно принимают по выходу из сложившейся ситуации",- отметил господин Моргулов. Он выразил уверенность в том, что, несмотря на нынешнюю эскалацию, обе страны смогут и дальше вносить "конструктивный вклад в развитие общих для трех стран форматов, таких как БРИКС или ШОС".



Сергей Строкань Источник - Коммерсант

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