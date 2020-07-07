|Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев. А где нам кормиться?
15:27 07.07.2020
Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев
Предложение уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин на два года запретить в Казахстане тои вызвало бурную реакцию у звезд отечественного шоу-бизнеса. Оно и понятно: для многих из них выступления на юбилеях и свадьбах – постоянный источник дохода.
Продюсер, актриса и певица Баян Максаткызы считает, что если и надо запрещать пышные торжества, то не только рядовым казахстанцам.
"Согласна, что мы вели праздный образ жизни – да, любим праздники, да, любим тои, но тогда давайте начнем с головы. Страна привыкла выделять огромные бюджеты на проведение мероприятий, концерты, зарубежных артистов. В общем, показушничеством мы занимались два последних десятилетия. Отсюда вывод: тогда прекратите все эти праздники, всю эту ярмарку тщеславия, – написала она в Instagram. – А народ пусть сам решает, как ему быть и на что тратить собственный бюджет. К слову, если запретят, без работы останутся сотни тысяч людей. И не будет вам песен, плясок, хитов и хорошего настроения. А, как выяснилось, все месяцы карантина люди смотрели кино и слушали любимые песни. Давайте отберем все казахские традиции, это, по-моему, все, что осталось у народа...".
За неполные сутки пост Максаткызы собрал сотни комментариев, в которых отметились как знаменитости, так и простые пользователи Сети. Как водится, мнения разделились. В частности, доводы в пользу запрета тоев вкупе со смелыми предложениями о переквалификации звезд шоу-биза вызвали бурную эмоциональную реакцию у певицы Дильназ Ахмадиевой.
"Не указывайте, кому переквалифицироваться и переучиваться. Я заслуженный деятель Республики Казахстан. И работаю на сцене более 20 лет. В кого вы меня хотели бы переквалифицировать? Каждый имеет право на работу. А кому она кажется такой легкой, то сначала, как говорится, наденьте его обувь и пройдите его путь", – написала певица.
Против столь продолжительного запрета тоев выступил и певец Айкын.
"Сейчас я за запреты всевозможных праздников. Пока пандемия. Но потом ограничивать людей в чем-либо – это анархия, – считает исполнитель. – Нужно все, абсолютно любые вопросы решать так, как сейчас. На две недели максимум. А не взять и отрезать целую отрасль на два года. Это глупо".
Веские аргументы нашлись и у противников тоев.
"Артист должен творить, записывать новые песни, диски, снимать клипы, готовиться к концертам, а не думать о том, как бы три песни пооткрывать рот под фонограмму и срубить бабла", "У нас культ тоев. От этого столько людей страдает. Гонка, каждый хочет не упасть в грязь лицом, а потом долги, кредиты, все измотанные и уставшие. Ведь доходы у основной массы небольшие. Лучше тратили бы эти деньги на поддержку своего здоровья", "Конечно, проводить той или нет – это дело личное. Но с учетом ситуации на время тои отменять все же нужно. Недопустимо подвергать опасности здоровье и жизни близких людей" – рассуждают казахстанцы.
Вместе с тем, как показала практика карантинных месяцев, запреты на массовые собрания и работу увеселительных заведений особо не мешали жителям разных регионов Казахстана отмечать памятные события, тогда как выплаченные штрафы затем просто включались в общий бюджет праздника.
Любопытно, что еще до пандемии коронавируса ограничения на пышные торжества пробовали вводить у себя и некоторые наши соседи – в первую очередь из экономических соображений. Например, в Узбекистане с января этого года законом запрещено проводить расточительные свадьбы, а незадолго до этого было принято постановление, регламентирующее размеры и правила проведения мероприятий. К примеру, не менее чем за неделю до свадьбы здешние молодожены должны уведомить исполнительный орган по месту жительства. Также введены ограничения на количество гостей и даже на автомобили в кортеже. В Таджикистане же закон, ограничивающий проведение праздников и обрядов, был принят еще в 2007 году, а спустя еще 10 лет к нему были приняты ужесточающие поправки. Согласно им, таджикская свадьба или похороны не должны длиться дольше трех часов, тогда как проведение ряда свадебных обрядов и вовсе попало под запрет.
Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан