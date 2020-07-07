Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев. А где нам кормиться?

15:27 07.07.2020

Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев



Предложение уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин на два года запретить в Казахстане тои вызвало бурную реакцию у звезд отечественного шоу-бизнеса. Оно и понятно: для многих из них выступления на юбилеях и свадьбах – постоянный источник дохода.



Продюсер, актриса и певица Баян Максаткызы считает, что если и надо запрещать пышные торжества, то не только рядовым казахстанцам.



