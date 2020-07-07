Кыргызстанцы выиграли чемпионат мира по жонглированию мячом (видео)

15:31 07.07.2020

Команда из Кыргызстана стала чемпионом мира по жонглированию мячом 2020 года.



Как сообщает Федерация уличного футбола КР, чемпионат мира по уличному футболу должен был пройти 5 июля в Финляндии, но был отменен из-за ситуации с коронавирусом в мире. Вместо этого организаторы провели турнир по онлайн-жонглированию мяча.



На старт турнира вышли 34 команды, Кыргызстан был представлен Азаматом Кадыровым, Каныбеком Бурханбековым, Доолотом Усубакуновым и Эламаном Эсенкелдиевым.



По регламенту турнира каждый поединок длился 30 секунд, за которые участники должны были набить мяч как можно больше раз. За жонглирование ногой или коленями игрок получал 1 очко, головой – 2 очка, плечом – 3 очка. За каждую ошибку (касание рук или земли) участник терял 2 очка. От каждой команды выступал один участник.



На групповом этапе сборная Кыргызстана попала в одну группу со сборными Болгарии, Ирландии и Дании. Кыргызстанцы заняли 2 место в группе и вышли в плей-офф.



В 1/8 финала Азамат Кадыров обыграл представителя Голландии 97:37 и вывел команду в следующий раунд.



В четвертьфинале Доолот Усубакунова победил спортсмена из Либерии 118:81.



В полуфинале Эламан Эсенкелдиев со счетом 158:146 победил атлета из Северной Ирландии.



В финальной встрече Азамат Кадыров победил представителя Того и сборная Кыргызстана стала чемпионом мира по жонглированию мячом.



