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В Нур-Султане поставили еще одну статую Елбасы Н.Назарбаеву (видео)
15:40 07.07.2020

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента первому президенту – елбасы Нурсултану Назарбаеву в Национальном университете обороны.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Нурсултан Назарбаев является основателем современного Казахстана, который определил стратегический путь развития нашего независимого государства и сплотил народ во имя достижений общей цели.

Мир и стабильность, процветание и единство – это результат взвешенной политики елбасы. В истории каждого государства есть уникальные личности, оставившие неизгладимый след. Долг подрастающего поколения – ценить и уважать их заслуги, – заявил президент.
По словам главы государства, установка памятника в Национальном университете обороны является глубокого символичным актом, поскольку Вооруженные силы Республики Казахстан были созданы указом первого президента.



На заре независимости Нурсултан Назарбаев лично участвовал в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись перспективы и задачи армии, приоритеты и механизмы обеспечения национальной безопасности, призванные оградить народ и страну от потенциальных военных угроз. В годы его президентства была разработана законодательная и нормативно-правовая база военного строительства. Были также сформированы структура и состав вооруженных сил, обеспечено поэтапное перевооружение армии, создавалась современная инфраструктура, – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что какой бы совершенной ни была техническая составляющая, решающим фактором в обеспечении безопасности государства является личный состав армии.

Известная поговорка гласит: "Страна сильна своими героями". Действительно, только сильное государство с мощными вооруженными силами может сохранить целостность и авторитет. Вот почему мы уделяем большое внимание повышению боеготовности нашей армии. Особую роль сегодня играют военное образование и наука. Уверен, что Национальный университет обороны и впредь будет вносить значительный вклад в подготовку квалифицированных кадров, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594125600
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