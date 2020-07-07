|Алия Назарбаева сняла видео в честь юбилея Батюшки
15:47 07.07.2020
Алия Назарбаева сняла видео в честь юбилея отца
Алия Назарбаева сняла музыкальное видео в честь юбилея отца - Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.
Дочь Первого Президента опубликовала ролик на своей странице в Instagram.
"Дорогому Папе с любовью от младшей дочери Алии в честь юбилея!" - говорится в описании.
Видео начинается с кадров, на которых Алия Назарбаева рассматривает семейный фотоальбом.
Затем она поет и играет на белом рояле.
У Нурсултана Назарбаева три дочери. Алия - младшая из них. Занимается общественной деятельностью.