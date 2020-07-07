Алия Назарбаева сняла видео в честь юбилея Батюшки

15:47 07.07.2020

Алия Назарбаева сняла видео в честь юбилея отца



Алия Назарбаева сняла музыкальное видео в честь юбилея отца - Нурсултана Назарбаева, передает Tengrinews.kz.



Дочь Первого Президента опубликовала ролик на своей странице в Instagram.



"Дорогому Папе с любовью от младшей дочери Алии в честь юбилея!" - говорится в описании.



Видео начинается с кадров, на которых Алия Назарбаева рассматривает семейный фотоальбом.



Затем она поет и играет на белом рояле.



