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В Хатлонской области Таджа от "пневмонии" умерло за 2 месяца - 24 медработника
16:14 07.07.2020

Более 20 медработников Хатлона скончались от "пневмонии"

В Хатлонской области за последние два месяца скончались 24 медицинских работника. В графе "причина смерти" в списке погибших, который оказался в распоряжении Радио Озоди, указана "пневмония". В управлении здравоохранения Хатлонской области подтвердили смерть медработников от этой болезни.

Илесиддин Саидов, заместитель руководителя областного штаба борьбы с коронавирусом, 3 июля в беседе с Радио Озоди сообщил, что все 24 медработника последние два месяца занимались лечением пациентов в больницах области. Родные некоторых погибших не исключают их смерть от коронавирусной инфекции, так как они работали в "красных зонах" с больными COVID-19.

"В целом в области пневмонией заболели 358 медработников, из них 162 врача, 152 медсестры, остальные – технические работники", добавил Илесиддин Саидов.

Власти Хатлонской области заявляют, что семьям погибших медработников оказывается помощь. Однако, по словам родных умерших, облздрав помогает только продуктами, да и то в незначительном количестве. "Для нас было важно, чтобы они выжили в сражении с коронавирусом", говорят они.

Некоторые из врачей признаются, что в первые дни эпидемии они не знали о наличии коронавирусной инфекции и занимались лечением больных без защитной одежды. "Даже сейчас, когда врачи обеспечены медицинской защитной одеждой и специальными масками, нам грозит опасность заражения коронавирусом", говорит Акрам Шералиев, врач-инфекционист Хатлонской областной больницы имени Бури Вохидова.

По данным Хатлонского областного управления здравоохранения, в медучреждениях под наблюдением врачей находятся 44 пациента с COVID-19. Коронавирусной инфекцией в области заразились 337 человек, скончались 10 пациентов. Однако судя по неофициальным данным и сообщениям пользователей соцсетей, число жертв COVID-19 в области в разы больше, чем по официальной статистике. Местные власти сообщили, что последние месяцы в медучреждениях скончались более 190 больных пневмонией.

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана сообщает, что по состоянию на 3 июля количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 6108, вылечились 4762 пациента (78%), скончались 52 человека. За последние две недели, по данным Минздрава, летальных исходов от коронавируса не зафиксировано. В неофициальном списке жертв COVID-19 и пневмонии остаются фамилии 430 жертв. За последние две недели новых сообщений о смерти от коронавируса и пневмонии не поступало, сообщают составители списка.

Минздрав Таджикистана утверждает, что число зараженных COVID-19 постепенно сокращается. Тем временем, власти других стран Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана бьют тревогу по поводу роста количества инфицированных коронавирусом. В связи с этим ряд пользователей соцсетей и оппоненты властей критикуют Душанбе за то, что поспешили снять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Таджикистане с 15 июня открылись вещевые рынки, магазины, гостиницы и предприятия сферы быта. Таджикские власти считают, что эпидемия коронавируса пошла на спад и в ограничительных мерах больше нет нужды.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594127640
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