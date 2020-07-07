 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 07.07.2020
17:45  "Пневмония" убила главврача Согдийского областного роддома доктора медицины Шоиру Бузурукову
16:40  Экс-премьер Монголии Эрдэнэбат "присел" на 6 лет за коррупцию
16:38  Как излечиться от ковидомании? - Эрик Зани
16:37  Умер Герой Апрельской революции экс-замглавы МЧС Киргизии Кушбак Тезекбаев
16:15  Больницы переполнены, везти пациентов некуда. В Кыргызстане резкая вспышка COVID-19, - "РО"
16:14  В Хатлонской области Таджа от "пневмонии" умерло за 2 месяца - 24 медработника
15:47  Алия Назарбаева сняла видео в честь юбилея Батюшки

15:44  Три танкистки и пулеметчица. Как девушки из Казахстана мотали на гусеницы фашистов на Курской дуге
15:43  Турцию атакуют докладами, - А.Асалыоглу
15:40  В Нур-Султане поставили еще одну статую Елбасы Н.Назарбаеву (видео)
15:31  Кыргызстанцы выиграли чемпионат мира по жонглированию мячом (видео)
15:29  НеСвобода - не Жизнь. О 13-й статье Основного Закона Республики Узбекистана. Часть 2, - Б.Мусаев
15:27  Звезды казахстанского шоу-бизнеса – против отмены тоев. А где нам кормиться?
15:26  Индийский слон против китайского дракона, - С.Строкань
13:02  Скончался отец казахстанской моды – кутюрье Берик Исмаилов
12:04  Моссад заподозрили в ядерном терроризме, - "НГ"
08:52  Честно заслужили: США повторяют судьбу СССР
08:32  Скончался экс-министр сельского хозяйства и мелиорации Киргизии Сапарбек Тынаев
08:29  Состоятельные "московские" узбеки учредили благотворительный фонд "Саховат" (Благодеяние) для поддержки мигрантов
08:22  Катастрофа на газовом рынке: Страны-производители топлива думают о своем ОПЕК, - "СП"
00:55  Спецслужбы США провели против России циничную "талибанскую" операцию, - Е.Крутиков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Больницы переполнены, везти пациентов некуда. В Кыргызстане резкая вспышка COVID-19, - "РО"
16:15 07.07.2020

В Кыргызстане собираются закрыть сообщение между областями. Президент страны на заседании Совета безопасности предложил правительству рассмотреть такую возможность. Больницы страны переполнены, резкая вспышка COVID-19 произошла в столице, и теперь инфекция начала распространяться по всем регионам.

Мест в больницах нет, пишет советница мэрии Бишкека в твиттере. Главврач скорой помощи столицы подтверждает: везти пациентов просто некуда.

Часть нагрузки взяли на себя дневные стационары. Их развернули в больших спортзалах, муниципальных пекарнях. Здесь можно получить капельницу и уколы. Но из-за того, что мест в обычных больницах нет, в полевые госпитали везут даже тяжелобольных. В первый же день работы таких стационаров в них умерли три человека. Волонтеры, которые помогают медикам на месте, рассказывают, что костюмов защиты, масок и перчаток катастрофически не хватает.

"По поводу СИЗ, волонтерам не хватает. Именно волонтерам. Врачам еще как-то выдают. Хотя они сразу просят на завтра, потому что на завтра уже нет. Из одной больницы пару штук, из другой", – рассказывает волонтерка Айдана Оторбаева.

Айдана очень надеется, что, посмотрев это видео, помочь волонтерам захотят другие кыргызстанцы. Минздрав сообщает, что только в Бишкеке болеет почти каждый третий медик, остальные работают из последних сил. Мобилизовали даже студентов-медиков, но больниц все равно не хватает.

"В Бишкеке дополнительно открыты 2062 койки. Из них 69 – это палаты интенсивной терапии. Места освобождаются, но быстро заполняются. Много нуждающихся", – отмечает заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Многие кыргызстанцы считают, что действий властей недостаточно. Критиковать Минздрав, депутатов и даже президента впервые стали эстрадные певцы и другие звезды. Один за другим они просят прощения за то, что агитировали когда-то за партии и кандидатов власти. Артисты ругают чиновников в песнях, пишут о них стихи и делают публичные признания.

"В шоке от действий наших депутатов. Плюс наш президент... Я тоже участвовал в агитмероприятиях. Отказался от агитации в предстоящих выборах", – говорит певец Макс Садырбеков.

Звезды инстаграма, бизнесмены и простые кыргызстанцы в эти дни начали сами собирать деньги на ИВЛ, готовить еду медикам, привозить оборудование и лекарства в больницы. Президент Кыргызстана в понедельник все-таки появился на публике. Он впервые за долгое время провел заседание Совбеза по ситуации с коронавирусом и среди прочих мер поручил без лишней бюрократии принимать помощь и доводить ее до нуждающихся.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594127700
Новости Казахстана
- Поздравления по случаю Дня рождения Первого Президента Казахстана
- Казахстан ждет план реформ
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев: Уроки исторической личности
- Обращение Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева к народу Казахстана
- Ашимбаев о Назарбаеве: "феномен лидера", о котором нужно поговорить отдельно
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2020 года №418
- Постановление Главного государственного санитарного врача РК №44 от 3 июля 2020 г.
- Кадровые перестановки
- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  