Больницы переполнены, везти пациентов некуда. В Кыргызстане резкая вспышка COVID-19, - "РО"

16:15 07.07.2020

В Кыргызстане собираются закрыть сообщение между областями. Президент страны на заседании Совета безопасности предложил правительству рассмотреть такую возможность. Больницы страны переполнены, резкая вспышка COVID-19 произошла в столице, и теперь инфекция начала распространяться по всем регионам.



Мест в больницах нет, пишет советница мэрии Бишкека в твиттере. Главврач скорой помощи столицы подтверждает: везти пациентов просто некуда.



Часть нагрузки взяли на себя дневные стационары. Их развернули в больших спортзалах, муниципальных пекарнях. Здесь можно получить капельницу и уколы. Но из-за того, что мест в обычных больницах нет, в полевые госпитали везут даже тяжелобольных. В первый же день работы таких стационаров в них умерли три человека. Волонтеры, которые помогают медикам на месте, рассказывают, что костюмов защиты, масок и перчаток катастрофически не хватает.



"По поводу СИЗ, волонтерам не хватает. Именно волонтерам. Врачам еще как-то выдают. Хотя они сразу просят на завтра, потому что на завтра уже нет. Из одной больницы пару штук, из другой", – рассказывает волонтерка Айдана Оторбаева.



Айдана очень надеется, что, посмотрев это видео, помочь волонтерам захотят другие кыргызстанцы. Минздрав сообщает, что только в Бишкеке болеет почти каждый третий медик, остальные работают из последних сил. Мобилизовали даже студентов-медиков, но больниц все равно не хватает.



"В Бишкеке дополнительно открыты 2062 койки. Из них 69 – это палаты интенсивной терапии. Места освобождаются, но быстро заполняются. Много нуждающихся", – отмечает заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.



Многие кыргызстанцы считают, что действий властей недостаточно. Критиковать Минздрав, депутатов и даже президента впервые стали эстрадные певцы и другие звезды. Один за другим они просят прощения за то, что агитировали когда-то за партии и кандидатов власти. Артисты ругают чиновников в песнях, пишут о них стихи и делают публичные признания.



"В шоке от действий наших депутатов. Плюс наш президент... Я тоже участвовал в агитмероприятиях. Отказался от агитации в предстоящих выборах", – говорит певец Макс Садырбеков.



Звезды инстаграма, бизнесмены и простые кыргызстанцы в эти дни начали сами собирать деньги на ИВЛ, готовить еду медикам, привозить оборудование и лекарства в больницы. Президент Кыргызстана в понедельник все-таки появился на публике. Он впервые за долгое время провел заседание Совбеза по ситуации с коронавирусом и среди прочих мер поручил без лишней бюрократии принимать помощь и доводить ее до нуждающихся.