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Умер Герой Апрельской революции экс-замглавы МЧС Киргизии Кушбак Тезекбаев
16:37 07.07.2020

Некролог – Кушбак Тезекбаев
На 68-м году жизни скончался общественный и государственный деятель, Герой Апрельской народной революции Кушбак Тезекбаев.

Кушбак Тезекбаев родился в 1952 году в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области.

Свою трудовую деятельность он начал, работая учителем.

В 1984–1990 годы работал директором скотного рынка, в 1995–2005 годах руководил фермерским хозяйством "Нурбагыт" в Кара-Суйском районе.

Позже перешел на государственную службу, был первым заместителем главы государственной администрации Ошской области, заместителем министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, генеральным директором государственного предприятия "Кыргызжилкомунсоюз" при Министерстве энергетики и промышленности.

Всю жизнь он посвятил развитию государства. Кушбак Тезекбаев был непосредственным участником Апрельской народной революции 2010 года. Как истинный патриот своей страны во время июньских событий он внес свой вклад в сохранение общественно-политической стабильности и укрепление межнационального согласия.

Светлая память о Кушбаке Тезекбаевиче навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким.

Жээнбеков С.Ш., Жумабеков Д.А., Боронов К.А., Мадумаров А.К., Омуркулов И.Ш., Эсеналиев Д.А., Салиев А.А., Бекбоев Т.Б., Исаков К.А., Аскаров З.М., Алымкулов А.Т., Исаков И.И., Каптагаев Э.С., Дуйшебаев К.А., Бекназаров А.А., Жылкыбаев У.К., Сарыбашов Т.Н. и др.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594129020
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