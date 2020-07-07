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Экс-премьер Монголии Эрдэнэбат "присел" на 6 лет за коррупцию
16:40 07.07.2020

Бывший премьер Монголии осужден на 6 лет

Бывший премьер-министр и новоизбранный член парламента Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат приговорен к 6 годам тюрьмы за злоупотребление служебными положениями. Суд вынес приговор 6 июля.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, политика обвиняли в злоупотреблении служебными положениями при выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых младшему брату.

Член парламента и бывший премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат был выдвинут кандидатом на парламентские выборы, прошедших 24 июня, и одержал победу в округе аймака Сэлэнгэ, хотя находился в это время в СИЗО.

Отметим, Жаргалтулгын Эрдэнэбат занимал пост премьер-министра Монголии с июля 2016 по сентябрь 2017 года.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Новости, аналитика и интервью по внутриполитическим событиям в стране. Основным законом Монголии является Конституция, принятая в 1992 году. Главой государства является президент, который избирается на четыре года не более двух раз подряд. Законодательная ветвь власти представлена Великим государственным хуралом (парламентом). Исполнительную власти осуществляет правительство во главе с премьер-министром.

В Монголии есть две основные политические партии - "Монгольская народно-революционная партия" и "Демократическая партия". Из-за конкуренции и отсутствии механизмов решения системных проблем в Монголии несколько раз наблюдалась острая фаза политического кризиса.

Крупнейший из них произошел в 2006 году, когда Монгольская народно-революционная партия заявила о выходе из коалиционного правительства. Полностью преодолеть последствия политического раскола удалось два года спустя. Последний кризис связан с крупнейшим коррупционным скандалом в 2018 году, в котором замешаны премьер-министр и спикер парламента.

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Источник - regnum.ru
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