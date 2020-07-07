"Пневмония" убила главврача Согдийского областного роддома доктора медицины Шоиру Бузурукову

17:45 07.07.2020

В инфекционной больнице Худжанда скончалась главврач областного роддома



В Худжанде 4 июля в инфекционной больнице Согдийской области скончалась Шоира Бузурукова, главный врач областного родильного дома.



Дежурный Управления здравоохранения Согда сказал в беседе с Радио Озоди, что Бузурукова была госпитализирована 30 июня.



Нодирa, дочь покойной, сказала, что ее бабушку по материнской линии также госпитализировали в больницу, но она отказалась что-либо говорить о болезни матери и бабушки. По ее словам, в декабре этого года маме исполнилось бы 50 лет.



Власти официально не комментируют причину смерти известного акушер-гинеколога, но в Согдийской инфекционной больнице, куда была госпитализирована врач, в основном лечат пациентов с COVID-9 и коронавирусной пневмонией. Это больница была первой на севере Таджикистана, которая перешла на карантинный режим работы с начала апреля.



Шоира Бузурукова приходилась невесткой таджикскому писателю Мухиддину Ходжазоду. В апреле сообщалось, что писатель вместе с сыном находился на лечении в городской больнице №2 Худжанда с признаками "пневмонии".



23 апреля Шоира Бузурукова сообщила Радио Озоди, что заболевание Мухиддина Ходжазода началось с простуды и боли в горле, а в больнице его состояние здоровья стало гораздо лучше.



Врачи сообщили тогда, что сын писателя был госпитализирован с высокой температурой и признаками "пневмонии", и выздоровел, Позже в больницу попала супруга писателя, она скончалась 28 июня.



Многие таджикистанцы считают, что "пневмония" является тяжелым осложнением COVID-19, и власти в целях снижения статистики инфицированных называют коронавирус "пневмонией". После госпитализации писателя его квартира была продезинфицирована работниками СЭС, а нескольких членов семьи поместили в карантин.



Сегодня Мухиддин Ходжазод полностью выздоровел и проходит период реабилитации.



Шоира Бузурукова имела докторскую степень в сфере медицины, ранее работала заместителем начальника Согдийского управления здравоохранения, потом была назначена главным врачом областного роддома. Также она была депутатом областного маджлиса.



Друзья и коллеги считают смерть Шоиры Бузуруковой большой потерей для таджикской медицины и вспоминают ее как хорошего человека и профессионала своего дела.



Шоира Бузурукова не единственный врач, скончавшийся после признания наличия коронавируса в стране. На сегодняшний день опубликованы имена десятков медицинских работников, умерших за последние три месяца.



В частности, в распоряжение Радио Озоди попал список, согласно которому за последние два месяца только в Хатлоне скончались 24 медицинских работника. В официальных документах причиной их смерти указана "пневмония". В управлении здравоохранения Хатлонской области подтвердили, что эта статистика является правильной.



Родные некоторых умерших врачей сообщили, что они лечили пациентов с коронавирусом нового типа и скорее всего заразились сами.



Некоторые медики сообщили, что в первые дни они ничего не знали о заболевании и нередко лечили пациентов без защитной одежды.



По официальным данным, с конца апреля, когда Таджикистан официально признал наличие коронавируса в стране, по сей день от COVID-19 скончались 52 человека. За последние две недели новых летальных случаев не зарегистрировано. Между тем в неофициальном списке, составленном гражданскими активистами, содержатся имена свыше 430 жертв коронавируса и пневмонии, однако, за последние две недели список не обновлялся.