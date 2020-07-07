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В американский город Атланта вводят войска. Ниггеры совсем распоясались и начали отстрел полицаев
22:28 07.07.2020

В штате Джорджия объявлено чрезвычайное положение.

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в Атланте, где не прекращаются массовые беспорядки, передает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении губернатора в Twitter.

Как отметил губернатор, уже несколько недель полиции не удается справиться с насилием и преступлениями, уровень которых в городе только растет. Только в минувшие выходные в результате инцидентов со стрельбой пострадали 30 человек, пятеро из которых скончались.

Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте. Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата, - говорится в заявлении губернатора.
Мэр Атланты демократ Киша Лэнс Боттомс ранее отказалась просить о помощи нацгвардии и это решение за нее принял губернатор.

Как сообщает ТАСС, Кемп ввел режим ЧС и мобилизовал Нацгвардию - в городе разместится по меньшей мере тысяча бойцов. Он отметил, что власти идут на подобные меры после стрельбы в День независимости, когда погибли пять человек, еще 30 пострадали.

Мэр Атланты заявила о том, что протестующие перешли черту, когда они убили восьмилетнюю чернокожую девочку, которая просто ехала в машине своей матери. На следующий день Кейша Боттомс объявила о том, что заразилась коронавирусом и самоустранилась от дел, тем самым развязав руки Брайану Кемпу.

Протесты в Атланте возобновились из-за гибели в середине июня афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании. Мужчина был пьян, оказал сопротивление, в результате полицейский его смертельно ранил. Прокуратура обвинила стража порядка по 11 статьям, включая убийство.

Источник - zakon.kz
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