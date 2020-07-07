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Как кочевники мангыты пришли к власти в Бухарском ханстве (история)
00:04 08.07.2020

Мангыты в Бухарском ханстве были служивым народом при династии Чингизидов - Аштарханидах.

Мангыты и калмыки составляли армейскую и административную верхушку государства Аштарханидов.

Ситуацию изменило появление державы туркомана Надыршха в Иране, который объединив все племена кызылбашей развил бурную завоевательную деятельность.

Надир-шах Афшар (ум. 19 июня 1747) - шах Ирана в 1736-1747 годах, основатель династии Афшаридов, полководец. Регент и великий визирь при последнем сефевидском шахе Аббасе III, наместник ряда восточных областей Ирана в период реставрации Сефевидов.

После покорения Индии в 1738 году Надир-шах обратил свой взор на Туркестан. В 1740 году его победоносная армия вторглась в Туркестан, переправившись через Амударью около Чарджоу.

Первый министр Бухарского ханства (амири кабир) - Мухаммад Хаким-бий сразу принял сторону Надир-шаха, чем завоевал его доверие.

Надир-шах послал его с войском из кызылбашей в Бухару. Бухара открыла ворота перед мятежным первым министром.

Когда Надир-шах самолично прибыл под Бухару, то Хаким-бий вынудил бухарского хана Абулфайыза покориться без боя кызылбашам.

Следующим шагом к власти Хаким-бия стала отправка в Иран в качестве вспомогательного отряда 12 тысяч бухарского войска во главе с Рахимкулом-калмыком. Таким образом Хаким-бий избавился от главных своих соперников-калмыков.

Бухарской армией стал командовать сын Хаким-бия - Мухаммад Рахим.

В 1743 г. Хаким-бий умер.

Рахим в 1743-1744 году подавил восстание китай-кипчаков и у него после этого больше не осталось реальных противников. Как пишет историк того времени; Страх перед Рахим-бием поселился в сердцах людей - монография Д.Джурабаева БОРЬБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАДА РАХИМ-ХАНА (1747 1758)

После этого Рахим-бий убил законного бухарского хана Абулфайза и возвел на его престол его девятилетнего сына Абдулмумин-хана, став реальным правителем ханства.

В день убийства Абулфайза в Иране от рук кызылбашей погибает Надир-шах.

Обе смерти скорее всего связаны между собой, так как после смерти Надир-шаха афганцы смогли создать свое государство во главе с династией Дуррани, а Рахим-бий приблизил ко двору местных таджиков.

Можно предположить, что произошла тихая революция и в Туркестане, как и в Иране иранский элемент возобладал над тюркским. И убийство обоих правителей было подготовленной акцией.

Иранские экспедиционные силы в лице корпуса кызылбашей были отправлены домой с богатыми подарками и в стране воцарилась власть Рахим-бия.

Он приблизил как уже писалось выше ко двору иранцев, которые оттеснили тюрков от многих административных и даже военных должностей. Офицерские должности заняли кызылбаши, которых Рахим-бий пригласил на службу.

Рахим-бий упрочив свою власть убил последнего хана из династии Аштарханидов - Абдулмумина и объявил себя эмиром.

На все крупные должности в государстве были назначены мангыты и Рахим-бий начал постепенно захватывать другие города Маверанахра.

В период правления Рахим-бия под властью Бухарского ханства находились Бухара, Самарканд, Миянкаль, Кермине, Карши, Хузар, Керки, Чарджоу, Шахрисабз; Гиссар и Ташкент оставались самостоятельными владениями.

Период Рахим-бия считается самым удачным за все время существования Бухарского государства. Основанная им династия Мангытов правила Бухарой до 1920 года.

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594155840
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