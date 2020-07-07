Нефть подорожает ради реформ саудовского принца. Эр-Рияд отказывается от политики скидок на сырье, - "НГ"

00:15 08.07.2020

Нефть подорожает ради реформ саудовского принца



Геннадий Петров

7.07.2020



Мухаммеду бин Сальману срочно потребовались деньги на экономические преобразования. Фото с сайта www.spa.gov.sa

Окончательно отказаться от политики скидок на нефть, которой придерживались весной, решили в Саудовской Аравии. В августе поднимутся цены на поставки энергоресурсов из королевства в страны Азии, США и Северную Европу. Это следует из прайс-листа государственной нефтяной компании Saudi Aramco.



Подорожание затронет практически всю линейку саудовских марок нефти. Повышение будет относительно высоким. Например, для клиентов в Северо-Западной Европе цена на Arab Extra Light вырастет на 70 центов. При этом, правда, саудовская нефть будет все равно дешевле российской марки Urals, которая по итогам последних торгов стоит 42,55 долл. за барр. Единственный регион, для которого Саудовская Аравия продолжит снижение цен, – это Юго-Восточная Европа.



Здесь у клиентов проблемы с платежеспособностью. Экономика Греции тяжело пострадала от кризиса, вызванного коронавирусом, который больно ударил по туристической индустрии. Стране нужна помощь, ее окажет ЕС, но в какой форме и в каком объеме, выяснится на саммите организации в середине июля. Саудовская Аравия отказывается от политики скидок, которой она придерживалась в апреле-мае из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией. Теперь сделана ставка на пополнение бюджета. Шаг в этом направлении – принятое 6 июля решение стран ОПЕК+ продлить договоренность по сокращению добычи нефти до августа.



Это и понятно. Амбициозные реформы фактического правителя королевства, кронпринца Мухаммеда бин Сальмана, как оказалось, слишком дорого стоят, чтобы их можно было проводить в условиях снижающихся нефтяных цен. Еще в 2016 году он представил план диверсификации экономики страны. Его конечная цель – сделать так, чтобы к 2030 году Саудовская Аравия прошла тот же путь, что уже прошли Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что зависимость бюджета королевства от нефтяных доходов уменьшится, а доля занятости населения в экономической деятельности, напротив, возрастет. Это важно для политической стабильности Саудовской Аравии. Ее население стремительно молодеет. Сейчас 30% подданных короля – не старше 30 лет. Почти 40% молодых людей не имеют работы. И это притом что в целом уровень безработицы в королевстве относительно невысок. По данным Центрального бюро статистики и информации Саудовской Аравии, в первом квартале 2020 года он составлял 5,7%.



Программа принца бин Сальмана предусматривала привлечение масштабных зарубежных инвестиций в дорогостоящие проекты. Самый известный из них – создание на северо-западе страны, у побережья Красного моря, высокотехнологичного "города будущего" под названием Неом, бюджет строительства которого превышает 500 млрд долл. С наступлением кризиса, вызванного коронавирусом, часть из начинаний принца пришлось отложить в долгий ящик. Так, под вопрос поставлен вызвавший огромное недовольство консервативных кругов королевства проект открытия Саудовской Аравии для туристов. Хотя, по замыслу принца, массового наплыва отдыхающих из Европы и Америки предполагалось избежать (страна должна была стать туристическим раем только для богатых клиентов), все равно под удар ставились устои общества, живущего по строгим ваххабитским законам. Королевство все больше привыкает жить в долг. По прогнозам Всемирного банка, в этом году задолженность Эр-Рияда вырастет на 54%. А она и так велика. За три года внешний долг королевства вырос на 375% и составляет 183 млрд долл.



На критику в свой адрес, вызванную в том числе снижением нефтяных цен, бин Сальман ответил дальнейшей концентрацией власти в своих руках. В самом начале коронакризиса под стражу были взяты все члены королевской семьи, которые могли бы поставить под вопрос право принца делать то, что ему представляется нужным. Был отправлен под домашний арест даже бывший наследный принц Мохаммед бин Наифа, конкурент Мухаммеда бин Сальмана за престол и в недавнем прошлом – могущественный глава МВД. К числу мер, призванных способствовать притоку инвестиций в королевство, следует отнести попытку фактического правителя Саудовской Аравии снять ответственность за гибель журналиста Джамаля Хашогги. Он был убит 2 октября 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Его убийцы, по официальной версии, действовавшие без санкции бин Сальмана, осуждены. Семья Хашогги в мае их простила, тем самым подчеркнув, что претензий к принцу не имеет. Правда, на Запад это особого впечатления не произвело. Великобритания на днях ввела санкции против 20 человек из окружения принца (но не против него самого) в связи с причастностью к убийству Хашогги. Это может стать одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность королевства не в лучшую сторону.