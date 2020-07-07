Казпрез Токаев призвал казахстанцев прекратить панику

00:26 08.07.2020

Токаев призвал казахстанцев не поддаваться панике

Об этом Президент написал в Twitter.



Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам, сообщает zakon.kz.



В своем Twitter он написал, что работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается.



Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.



- Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 7, 2020

Во исполнение моего поручения правоохранительные органы приступили к задержанию лиц, занимающихся спекуляцией лекарств. Работа по обеспечению граждан лекарствами продолжается. Обращаюсь к гражданам с просьбой не поддаваться панике, порождающей ажиотажный спрос на лекарства.