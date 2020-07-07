Президентом АО "Казахфильм" стал Акан Сатаев

00:30 08.07.2020

Он сменил на этой должности Армана Асенова.



Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан Акан Сатаев назначен президентом АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Казахстана.



Нового руководителя представил команде вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, который пожелал Сатаеву успехов в его будущих начинаниях.



Стоит отметить, что эту должность ранее занимал Арман Асенов.



Акан Каргамбаевич Сатаев родился в 1971 году в городе Караганде.



В 1994 году окончил факультет кино и телевидения Казахской национальной академии искусств имени Жургенова в городе Алматы.



В 2014 году ему была присуждена Национальная премия "Народный фаворит" как лучшему представителю киноиндустрии.



В 2016 году Акан Сатаев основал Фонд "Кинематографический фонд Астаны", целью которого является поддержка молодых режиссеров.