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Красотку Мадину Жунусбекову выгнали из вице-министресс КазНацЭкономики. И назначили на ее место страшилку Айгуль Шаимову
00:38 08.07.2020

Новым вице-министром национальной экономики РК стала Айгуль Шаимова
Постановление правительства опубликовано на сайте премьер-министра РК.

Постановлением Правительства РК Шаимова Айгуль Амантаевна назначается на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz о ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

А. Шаимова родилась в 1979 году в с. Мариновка Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной Прокуратуре РК,

В 2013-2014 гг. занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

В 2014-2016 гг. - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В 2016 году - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.

С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны.

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Постановлением Правительства РК Жунусбекова Мадина Сериковна освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

М. Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет Париж I Пантеон – Сорбонна, Университета Пантеон - Ассас.

Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, Секретариате Руководителя Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.

Ранее от должности был освобожден Нариман Мукушев.

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Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594157880
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