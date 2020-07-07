Красотку Мадину Жунусбекову выгнали из вице-министресс КазНацЭкономики. И назначили на ее место страшилку Айгуль Шаимову

00:38 08.07.2020

Новым вице-министром национальной экономики РК стала Айгуль Шаимова

Постановление правительства опубликовано на сайте премьер-министра РК.



Постановлением Правительства РК Шаимова Айгуль Амантаевна назначается на должность вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz о ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.



А. Шаимова родилась в 1979 году в с. Мариновка Целиноградской области. Окончила Евразийский университет им. Л. Гумилева, Академию финансовой полиции, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работала в Агентстве финансовой полиции РК, Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Генеральной Прокуратуре РК,



В 2013-2014 гг. занимала должность заместителя заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан.



В 2014-2016 гг. - руководитель аппарата Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.



В 2016 году - вице-министр по делам государственной службы Республики Казахстан.



С сентября 2016 года по июль 2019 года занимала должность заместителя Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. С июля 2019 года временно занимала должность вице-министра национальной экономики на период учебного отпуска Жунусбековой Мадины Сериковны.



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Постановлением Правительства РК Жунусбекова Мадина Сериковна освобождается от должности вице-министра национальной экономики РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.



М. Жунусбекова родилась в Алматы. Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет Париж I Пантеон – Сорбонна, Университета Пантеон - Ассас.



Трудовую деятельность начала в 2010 году. Работала в коммерческом секторе, Секретариате Руководителя Администрации Президента РК и Канцелярии Премьер-Министра РК. На должность вице-министра национальной экономики была назначена в апреле 2018 года.



Ранее от должности был освобожден Нариман Мукушев.