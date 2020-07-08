В Сербии протестующие против карантина ворвались в Парламент

08:27 08.07.2020

В Сербии протестующие против карантина прорвались в парламент



В Белграде перед зданием парламента прошла акция протеста против введения ограничений из-за коронавируса. По данным МВД, в ней приняли участие около 5 тыс. человек. Участники сожгли три полицейские машины и несколько мусорных контейнеров. Некоторым демонстрантам удалось войти в парламент, передают The Associated Press и "РИА Новости". Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства.



"Группа участников протеста выбрала неприемлемое поведение, которое мог бы назвать хулиганским, и напали на сотрудников полиции, которые были там, при выполнении служебных обязанностей и забросали их камнями",- сказал директор полиции Владимир Ребич. Он подтвердил, что нескольким демонстрантам удалось войти в парламент, но после этого их вытеснили обратно.



Полиция не сообщает число задержанных и пострадавших. В соцсетях пользователи публикуют фотографии людей с травмами и фиксируют применение силы полицией.



Премьер Сербии Ана Брнабич осудила протестующих и оппозиционных политиков, которые ворвались в парламент. Она отметила, что на этом фоне страна сталкивается с самым сильным ударом коронавируса с начала пандемии.



Власти Сербии ранее сообщили, что в ближайшие выходные опять введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19. В середине марта Сербия уже вводила режим ЧП и комендантский час из-за пандемии, эти меры были отменены 6 мая в связи с улучшением ситуации.



видео тут -

https://www.kommersant.ru/doc/4407343?from=hotnews



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Коронавирус набирает пик

Как в странах фиксируют новые вспышки COVID-19



Коронавирус вернулся в страны, где его победили. Израиль находится "в экстренной ситуации", Южная Корея возвратилась к апрельским показателям заболеваемости, а Сербия ввела режим ЧС. Рекордные значения демонстрируют Индия и США - там фиксируют самые высокие показатели за время пандемии. Но это еще не вторая волна, говорят во Всемирной организации здравоохранения. Там называют происходящее лишь вторым пиком первой волны. Почему эпидемия усиливается? И какой сценарий ждет Москву? Об этом - Иван Корякин.



Весной Израиль ставили в пример другим странам: жесткие ограничения, системы слежения и дроны с громкоговорителями. Создавалось впечатление, что в стране лучше всех знают, как бороться с коронавирусом. И с начала мая Израиль начал возвращаться к обычному режиму.



Но в середине июня после снятия большинства ограничений обстановка начала ухудшаться. И сейчас, как заявил премьер Биньямин Нетаньяху, "ситуация экстренная". За сутки в стране выявляют более 750 случаев заражения, и это сравнимо с пиковыми значениями апреля. А все потому, что режим ослабили, говорит президент Ассоциации медицинского туризма Израиля Марк Каценельсон: "Примерно месяц назад, полтора, может быть, ослабили несколько ситуацию и разрешили посещение ресторанов, общественных мест, школьники пошли в школу. Это все повлияло на то, что в конечном итоге начался рост заболеваемости. С другой стороны, количество проверок, которое стали проводить, относительно того же марта или апреля выросло в три-четыре раза".



Израиль вернул запрет на массовые мероприятия и ограничил максимальное количество людей, которые одновременно могут находиться в помещении. На такое готовы пойти и в Южной Корее, где вновь фиксируют рост числа заболевших. Местные власти во всем винят ночные клубы Сеула. Куда опаснее на Балканах. В Черногории выявили 61 случай - это вдвое больше апрельских пиковых значений. В двух муниципалитетах действует комендантский час, а в крупных городах Сербии - режим чрезвычайной ситуации. И всему это предшествовало не только снятие ограничений, но и открытие внутренних границ и перезапуск туризма.



SARS-CoV-2. Продолжение борьбы и прогнозы



Лидируют по числу новых случаев вновь США. В День независимости там выявили 57 тыс. заболевших. В России график заболеваемости выглядит лучше, хотя статистика по отдельным регионам неприятная. Тот же Санкт-Петербург, куда сейчас устремились москвичи, уже несколько дней в лидерах, как по числу новых случаев, так и по летальности. А в Москве вторая волна маловероятна, заявил на прошлой неделе Сергей Собянин. Ситуация, по его словам, улучшается с каждой неделей. Но это ничего не гарантирует, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн: "Я боюсь, это очень оптимистическая точка зрения. Я был бы очень рад, если бы это было так, но поскольку вирус никуда не делся и до сих пор присутствует в довольно большом количестве, надеяться на то, что это куда-то уйдет само по себе, достаточно сложно.



Но надо сказать, что медицина и в России, и в других странах сейчас уже настороже и подготовлена к возможным неприятностям. Надеюсь, что будет легче".

Во Всемирной организации здравоохранения не торопятся называть происходящее в некоторых странах второй волной - это лишь очередной пик первой волны. А вторая, скорее всего, придет осенью и, возможно, совпадет с сезонной вспышкой ОРВИ, полагает директор по медицине благотворительного фонда "День первый" Кирилл Маслиев: "Это, конечно, будет худший сценарий, потому что нагрузка на сетевое здравоохранение будет неимоверная - количество тестов, которые придется проводить. И в принципе есть риски присоединения одной инфекции к другой - это тоже ужасный фактор. Если человек, болеющий гриппом, заболеет еще коронавирусом, такой суперинфекцией, то, безусловно, заболевание будет протекать достаточно выраженно".



По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, вторая волна в России если и будет, то не такого масштаба, как первая, пишет "Интерфакс". Риски высокие, "если вести себя как "COVID-диссидент"". Но пока москвичи проводят очередные выходные в парках и на переполненных верандах. И кто они после этого, возможно, станет ясно через пару недель.



Более 200 ученых попросили ВОЗ пересмотреть рекомендации по борьбе с коронавирусом. Специалисты призвали признать, что он передается по воздуху, через мельчайшие частицы, а не только воздушно-капельным путем.



Авторы: Иван Корякин