Скончался известный врач, основоположник казахстанской психиатрии Юрий Беспалов

09:05 08.07.2020

Психиатрическое сообщество Казахстана приносит свои глубочайшие соболезнования.



Сегодня безвременно ушел в мир иной известный психиатр, кандидат медицинских наук, член совета Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юрий Беспалов, сообщает zakon.kz.



О скорбной вести было сообщено на странице Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК в Facebook.



Республиканский научно-практический центр психического здоровья, кафедра психиатрии и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, все психиатрическое сообщество приносит глубочайшие соболезнования семье, родным, близким этого прекрасного человека. Это невосполнимая утрата для всех нас, - говорится в соболезновании.



С 1963 по 1967 г. Юрий Беспалов работал врачом-психиатром в Павлодарской областной психиатрической больнице, Алматинском госпитале погранвойск КГБ.



С 1967 по 1974 год - во 2-ой Республиканской психиатрической больнице, врачом-ординатором, заведующим отделением.



В 1986 году был назначен главным врачом Республиканской психиатрической больницы и главным внештатным психиатром Министерства здравоохранения Казахской ССР.



В период 1974-1986 гг. являлся председателем Алматинского обкома профсоюза медработников.



С 1990 года работал на кафедре психиатрии АГМИ.



За время работы на кафедре психиатрии, психотерапии и наркологии Каз НМУ основное внимание сосредоточил на подготовке научно-методических документов для успешного функционирования кафедры.



Он был одним из разработчиков программы "Медицинская психология для студентов высших медицинских заведений РК", программы "Психиатрия и наркология для студентов высших медицинских учебных заведений РК", программы по психиатрии для врачей интернов психиатров-наркологов, для врачей-интернов неврологов и многих других.



За вклад в развитие научного, практического потенциала на кафедрах психиатрии, психотерапии и наркологии, интернатуры и резидентуры награжден Почетными грамотами, Золотой медалью Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, нагрудным знаком "Алтын дәрігер", имел более 64 научных публикаций.