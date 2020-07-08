 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.07.2020
11:00  Дикари-с. Аборигены Мангистау палками и камнями забавы ради прикончили тюленя и выложили в сеть фото
10:55  ФСБ обвинила экс-партнера Абрамовича Минца в хищении 8,8 млрд рублей. Когда придут за Ромой?
10:46  Вирус доедает Алматинского облакима Баталова
10:38  Лондон и не думает извиняться за преступления британского колониализма в Китае, - И.Шумейко
10:22  В Узбе создан новый госорган - Агентство по делам молодежи
10:18  Соединенные штаты упадка и раздора. Мировая держава в руинах, - Алан Кэссиди
10:15  Кадыров шутить не любит. Очередной ичкерийский "венский" инсургент получил пулю в жбан, - Der Standard

10:02  "Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы", - Назарбаев
09:44  Пандемия жестко ударила по гастарбайтерам в России, - О.Соловьева
09:25  Ближний Восток близок к новому повальному карантину, - М.Беленькая
09:21  Синдром COVID-стресса разрушает психику, - Е.Алексеева
09:10  США вводят "тибетские" санкции против Китая
09:07  Вице-премьер Давлатали Саид: экономика Таджикистана оказалась в форс-мажорной ситуации из-за коронавируса
09:05  Скончался известный врач, основоположник казахстанской психиатрии Юрий Беспалов
08:27  В Сербии протестующие против карантина ворвались в Парламент
01:08  Концепция Севера как геополитическая альтернатива, - А.Халдей
00:38  Красотку Мадину Жунусбекову выгнали из вице-министресс КазНацЭкономики. И назначили на ее место страшилку Айгуль Шаимову
00:30  Президентом АО "Казахфильм" стал Акан Сатаев
00:26  Казпрез Токаев призвал казахстанцев прекратить панику
00:15  Нефть подорожает ради реформ саудовского принца. Эр-Рияд отказывается от политики скидок на сырье, - "НГ"
00:04  Как кочевники мангыты пришли к власти в Бухарском ханстве (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Скончался известный врач, основоположник казахстанской психиатрии Юрий Беспалов
09:05 08.07.2020

Психиатрическое сообщество Казахстана приносит свои глубочайшие соболезнования.

Сегодня безвременно ушел в мир иной известный психиатр, кандидат медицинских наук, член совета Республиканского научно-практического центра психического здоровья Юрий Беспалов, сообщает zakon.kz.

О скорбной вести было сообщено на странице Республиканского научно-практического центра психического здоровья Министерства здравоохранения РК в Facebook.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья, кафедра психиатрии и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, все психиатрическое сообщество приносит глубочайшие соболезнования семье, родным, близким этого прекрасного человека. Это невосполнимая утрата для всех нас, - говорится в соболезновании.

С 1963 по 1967 г. Юрий Беспалов работал врачом-психиатром в Павлодарской областной психиатрической больнице, Алматинском госпитале погранвойск КГБ.

С 1967 по 1974 год - во 2-ой Республиканской психиатрической больнице, врачом-ординатором, заведующим отделением.

В 1986 году был назначен главным врачом Республиканской психиатрической больницы и главным внештатным психиатром Министерства здравоохранения Казахской ССР.

В период 1974-1986 гг. являлся председателем Алматинского обкома профсоюза медработников.

С 1990 года работал на кафедре психиатрии АГМИ.

За время работы на кафедре психиатрии, психотерапии и наркологии Каз НМУ основное внимание сосредоточил на подготовке научно-методических документов для успешного функционирования кафедры.

Он был одним из разработчиков программы "Медицинская психология для студентов высших медицинских заведений РК", программы "Психиатрия и наркология для студентов высших медицинских учебных заведений РК", программы по психиатрии для врачей интернов психиатров-наркологов, для врачей-интернов неврологов и многих других.

За вклад в развитие научного, практического потенциала на кафедрах психиатрии, психотерапии и наркологии, интернатуры и резидентуры награжден Почетными грамотами, Золотой медалью Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, нагрудным знаком "Алтын дәрігер", имел более 64 научных публикаций.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594188300
Новости Казахстана
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Две недели прошу потерпеть: вице-премьер Тугжанов обратился к оставшимся без работы
- Кадровые перестановки
- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом. Часть III
- Россия выделила более $2 млн для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19
- У аптек Алматы выстраиваются очереди до 40 человек
- Таблетка против алчности
- Просуществуют ли Соединенные Штаты до 2024 года?
- Французскому правительству понадобился адвокат
- Председатель Китая сокрушил "самого влиятельного врага"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  