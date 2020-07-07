Вице-премьер Давлатали Саид: экономика Таджикистана оказалась в форс-мажорной ситуации из-за коронавируса

09:07 08.07.2020

Июль 07, 2020

Абдулло Ашуров



Экономика Таджикистана находится в форс-мажорной ситуации из-за пандемии коронавируса и нуждается в финансовом вливании, говорится в письме первого вице-премьера правительства Таджикистана Давлатали Саида на имя президента Азиатского банка развития Масацугу Асакавы.



Правительство Таджикистана разработало программу минимизации негативного влияния коронавируса на экономический блок, для реализации которой потребуется $364 млн. В случае получения кредита первая часть в размере $176,5 . или 1,8 млрд. сомони будет направлена на здравоохранение и защиту уязвимых слоев населения, а вторая – в размере $187,5 млн. или 1,9 млрд. сомони – на обеспечение продовольственной безопасности и оказания помощи малому и среднему бизнесу, в частности женщинам-предпринимателям, говорится в письме высокопоставленного таджикского чиновника.



Давлатали Саид отмечает, что экономика Таджикистана оказалась в форс-мажорной ситуации из-за коронавируса и поэтому финансовая помощь АБР стране крайне необходима. В письме содержится описание сложившейся в стране ситуации за последние шесть месяцев. Подробности этой части письма первого вице-премьера правительства Таджикистана не раскрываются.



Давлатали Саид отмечает, что из-за эпидемии коронавируса уровень безработицы до конца года возрастет до 6.1%, количество безработных – до 100 тыс. человек. Накануне кризиса, в феврале 2020 года, уровень безработицы в Таджикистане составлял 2%. Вице-премьер правительства также отмечает, что в этом году рост экономики в стране составит не 7,5%, как прогнозировалось ранее, а 2,4%.



Напомним, на прошлой неделе глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода, выступая перед депутатами нижней палаты парламента, привел совсем другие цифры: рост экономики в 2020 году, по словам главного финансиста страны, составит 4,7%.



По словам экспертов, информация о росте уровня безработицы и заявление о резком замедлении роста экономики Таджикистана предназначены не для внутренней аудитории – государственные СМИ ежедневно сообщают о росте благосостояния народа и открытия новых промышленных предприятий.



Эльдар Абакиров, бывший заместитель министра экономики Кыргызстана считает, что все страны Центральной Азии уже почувствовали негативные последствия кризиса, вызванного коронавирусом. "Все компании и учреждения исчерпали свои финансовые запасы. Люди вынуждены использовать свои сбережения для покупки продуктов питания и лекарственных препаратов. Все это окажет негативное влияние и на другие отрасли экономики", говорит наш собеседник.



Эльдар Абакиров

Эльдар Абакиров

Мировые державы, по словам экономиста, выделяют десятки миллиардов долларов бюджетных средств для восстановления своих экономик. "У таких стран, как Таджикистан, таких денег нет. И хвалебные репортажи ТВ о росте экономики в нынешней ситуации бесполезны: они только для внутренней аудитории, эксперты таких международных финансовых институтов как АБР прекрасно знакомы с экономической ситуацией и обманывать их – просто невозможно", подчеркнул Эльдар Абакиров.



Давлатали Саид в письме президенту Азиатского банка развития Масацугу Асакаве также подчеркивает, что из-за пандемии коронавируса Таджикистан может потерять до 20 процентов своего ВВП.



В прошлом месяце правительство Таджикистана и АБР подписали грант в размере $50 млн., чтобы помочь Таджикистану смягчить неблагоприятные экономические и социальные последствия пандемии коронавирусной инфекции. 6 июля АБР утвердил и грант в размере $30 млн. для повышения квалификации молодежи, женщин и трудовых мигрантов в Таджикистане. Как сообщило представительство АБР в Таджикистане, "цель предоставления этих средств заключается в улучшении их трудоустройства и заработной платы, а также расширении возможностей агентств по трудоустройству и миграции".



Напомним, в прошлом месяце Международный валютный фонд одобрил предоставление правительству Таджикистана 189,5 млн долл. для оказания финансовой поддержки госбюджета страны в условиях пандемии коронавируса. Ранее Всемирный банк решил выделить Таджикистану грант в размере $11,3 млн для финансирования Программы экстренного реагирования на коронавирусную инфекцию.