Синдром COVID-стресса разрушает психику, - Е.Алексеева

09:21 08.07.2020

Чем дольше самоизоляция, тем вероятней развитие посттравматических стрессовых расстройств

Елизавета Алексеева



7.07.2020



Вернуться к привычному образу и ритму жизни после самоизоляции - лучшее антистрессовое средство. Фото агентства "Москва"

Пандемия COVID-19 не может пройти без последствий для психики. Уже сейчас во многих странах проводятся исследования на эту тему. Клинический психолог, профессор Университета Британской Колумбии, автор книги "Психология пандемий" Стивен Тэйлор даже ввел новый термин – "синдром COVID-стресса" (СOVID stress syndrome).



В ходе исследования, в котором принимают участие 7 тыс. взрослых из США и Канады, этот синдром выявлен у 25% испытуемых. Они очень боятся подхватить инфекцию, им снятся кошмары, связанные с коронавирусом, они постоянно мониторят новости на эту тему, что усиливает их тревожность. Еще один симптом СOVID-стресса – ксенофобные тенденции, опасение, что иностранцы, незнакомые люди могут быть носителями вируса.



Длительное пребывание в замкнутом пространстве само по себе небезопасно для психики. А тут еще приходится постоянно помнить о необходимости часто мыть или дезинфицировать руки, соблюдать правила социальной дистанции, носить защитную маску в магазинах и общественном транспорте. На фоне пандемии некоторые люди приобретут мизофобию (боязнь микробов) и будут опасаться прикасаться к "зараженным" поверхностям, а также пожимать руки в знак приветствия. Подверженными таким фобиям могут оказаться в первую очередь те, кто уже имеет к ним предрасположенность.



Для пациентов, страдающих депрессией, страх, например, начать кашлять в общественном транспорте или магазине, рискуя вызвать неодобрительные взгляды окружающих, может стать поводом вообще не выходить на улицу, считает психотерапевт из Кельна Фредерике Левен. По ее словам, изоляция из-за карантина приводит к нарушению привычного распорядка дня, негативные новости начинают восприниматься еще более остро, чем обычно, былые страхи просыпаются вновь, возобновляются приступы раздражительности, уныния, тоски.



По мнению экспертов, во времена пандемии обостряются такие синдромы, как невроз навязчивых состояний, выражающийся, например, в чрезмерной потребности мыть руки из-за боязни заразиться вирусом. Для одних пациентов с таким синдромом меры предосторожности, введенные во время пандемии, воспринимаются как абсолютно нормальные. "Им даже не приходится перестраиваться, ведь они и так более чем регулярно и очень тщательно моют руки", – говорит научный сотрудник специальной амбулатории по лечению неврозов навязчивых состояний при берлинском Университете имени Гумбольдта Таня Якоби. Но есть и те, чьи страхи из-за растущего ощущения неизвестности, неуверенности в исходе нынешней ситуации принимают небывалые масштабы.



В такие моменты особенно важна профессиональная поддержка. Но как попасть к психотерапевту, если даже мысль о том, что нужно будет выйти из дома, уже вызывает очередной приступ страха? В Германии, как пишет издание Deutsche Welle, прием пациентов ведется по-прежнему при соблюдении, разумеется, всех мер предосторожности, но для тех, кто по различным причинам – например, наличия тяжелого хронического заболевания, невроза и т.д. – опасается инфекции, есть возможность получить помощь и в удаленном режиме. Возможность использования видеосеансов для беседы с психотерапевтом появилась еще до начала пандемии, но большого спроса тогда у пациентов не получила. А теперь видеозвонки оказались очень своевременным средством коммуникации в медицине.



Своеобразный сюрприз преподнесли сеансы по видеосвязи с пациентами, замкнутыми на себе. С ними психотерапевтам обычно трудно установить контакт. "Однако оказалось, что в привычной, домашней атмосфере они ощущают себя намного комфортнее, чем у меня в кабинете", – отмечает Фредерике Левен.



Во время ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, в Центре психотерапии при Университете им. Гумбольдта в Берлине запись на прием временно приостановили. Теперь, судя по стремительно растущему списку, в помощи нуждается большое количество новых пациентов, говорит Таня Якоби. Несмотря на то что во время пандемии снизилось количество суицидов (в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, например, на 20%), будущее предсказывать сложно. Эксперты предполагают, что проблемы, связанные с расстройством психики на почве вынужденной изоляции, проявятся гораздо позже.



Чем больше продолжительность карантина, тем выше вероятность развития посттравматических стрессовых симптомов, избегающего и агрессивного поведения. Об этом говорится в обзоре последствий карантинов в авторитетном медицинском журнале Lancet. Факторами стресса в период действия ограничительных мер являются: продолжительность карантина (чем дольше, тем выше риск для психики); утрата привычного образа жизни и скука; проблемы в реализации базовых потребностей (покупка продуктов, воды, одежды, получение медицинского обслуживания); противоречивая, недостаточная информация.



После окончания карантинов на психику негативно влияли финансовые проблемы и стигматизация, с которой сталкивались, например, медики, занимавшиеся лечением инфицированных.