Ближний Восток близок к новому повальному карантину, - М.Беленькая

09:25 08.07.2020 Израиль и Иран столкнулись с общей проблемой



Израиль резко ужесточает меры борьбы с коронавирусом. Руководство страны предупреждает о возможности введения нового тотального карантина, хотя еще недавно израильский опыт противодействия COVID-19 считался одним из самых успешных. Рост числа инфицированных наблюдается и в других странах Ближнего Востока, включая Иран.



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ЗАБОЛЕЛИ ВЫЗДОРОВЕЛИ УМЕРЛИ

694 тыс.



+6368



(за сутки)



463 тыс.



+9551



(за сутки)



10 522 чел.



+198



(за сутки)



Данные обновлены 08.07.2020 в 9:21 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

"Если мы не начнем действовать сейчас, в ближайшие недели мы можем получить сотни или даже тысячи пациентов в тяжелом состоянии",- заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В свою очередь глава национального Совета безопасности Меир Бен-Шаббат подчеркнул, что страна находится в шаге от возвращения полного карантина.



В понедельник правительство Израиля приняло решение о "немедленном закрытии" спортивных залов, баров, клубов и залов торжеств. До сих пор Израиль считался одним из успешных примеров борьбы с коронавирусом - прежде всего, из-за низкой смертности. На момент смягчения карантинных мер в середине мая и возобновления занятий в школах там было зафиксировано около 16,6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 272 с летальным исходом. К 27 мая из основных предписаний Минздрава остались обязательными только соблюдение социальной дистанции и ношение защитных медицинских масок вне дома. Однако спустя несколько дней начался новый рост показателей.



В июне правительство стало постепенно ужесточать правила карантина, однако это было несравнимо с мерами, принятыми в начале пандемии.

В итоге 4 июля был поставлен антирекорд - свыше 1,1 тыс. случаев инфицирования за сутки. К утру вторника число инфицированных в Израиле превысило 31 тыс. (прирост свыше 1 тыс. за сутки), из них 338 летальных исходов. Активных случаев - свыше 12,7 тыс. Как отмечает сайт newsru.co.il, число инфицированных на текущий момент заметно выше, чем весной, однако тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ пока примерно в два раза меньше, чем в середине апреля.



В израильских соцсетях активно обсуждают неэффективные действия правительства - например, запрет на работу кондиционеров в общественном транспорте, а также требование ношения масок на улице даже в случае, если рядом никого нет.

Израильтяне также признают, что сразу после смягчения карантинных мер в стране резко началась социальная активность, включая молодежные тусовки. Кроме того, первые вспышки заболевания были зафиксированы в школах. Многие из них закрылись практически сразу после возобновления учебы офлайн.



Израильский медик об уроках коронавируса и второй волне

Израильский медик об уроках коронавируса и второй волне

Споры об эффективности мер ведут и политики. Так, один из лидеров оппозиции, депутат Кнессета от партии "Еш Атид" Офер Шелах отметил в интервью newsru.co.il, что в управлении кризисом нет системы. Господин Шелах ранее возглавлял парламентскую комиссию по контролю над действиями правительства в этой области. По его мнению, "надо было сразу создать оперативную структуру", сравнимую с генштабом, куда вошли бы представители всех релевантных структур. Но этого не было сделано. "Нетаньяху изначально управлял кризисом единолично при участии гендиректора Минздрава. До сих пор такая структура не создана, до сих пор нет порядка",- подчеркнул Офер Шелах.



О кризисе в системе управления говорит и добровольная отставка главы службы общественного здравоохранения при Минздраве Сигаль Садецки. Во вторник она опубликовала на своей странице в Facebook открытое письмо гендиректору Минздрава Хези Леви. "Противостояние первой волне характеризовалось наличием профессионального и ценностного руководства, для которого жизни людей были важнее всего остального.



По моему ощущению, со временем мы превратились из профессионалов, активно реагирующих на события, в людей, обложенных ответственностью, но лишенных полномочий, которые реагируют медленно и с заметным опозданием",- написала госпожа Садецки, подчеркнув, что все достижения первого этапа борьбы с эпидемией коронавируса были сведены на нет.



Рост инфицирования коронавирусом наблюдается и в других странах Ближнего Востока, включая Иран. С 5 июля власти республики вернули обязательное ношение масок в неблагоприятных районах, а также в общественных местах и закрытых помещениях. Смягчение карантинных мер в Иране началось еще в середине апреля, а к 6 июня были сняты последние ограничения - открылись спортклубы, до этого возобновились массовые молитвы в мечетях и работа ресторанов. А уже 14 июня в Иране впервые более чем за два месяца зафиксировали свыше ста смертей за сутки. В начале этой недели речь шла уже о 200 смертях от коронавируса ежедневно. Общее число случаев инфицирования с начала пандемии - 245,6 тыс. Скончались свыше 11,9 тыс. человек.



Второе место по числу заболевших в регионе после Ирана занимает Саудовская Аравия. В конце прошлой недели королевство обогнало по этому показателю Турцию. Суточный рост инфицированных - свыше 4 тыс. человек. Общее число превышает 213,7 тыс., число летальных случаев приближается к 2 тыс. В конце прошлой недели американское издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки дипломатов США покидают королевство из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В пятерку региональных лидеров по числу заболевших также входят Катар, Египет и Ирак.



Какой свой ответ пандемии нашел Иран

"Показатели монархий Персидского залива стабильно держатся на высоком уровне. Изначально это объяснялось привозными случаями, особенно среди рабочих-мигрантов. Так, во всяком случае, было до недавнего времени в султанате Оман, пока количество местных случаев заражения не превысило число импортированных, а прирост инфицированных за один день составил свыше 1,5 тыс. случаев. Но вместо того чтобы объявлять карантин и вводить строгие ограничения по примеру других стран, Оман предпочитает умеренный подход: наращивать свои возможности в сфере здравоохранения (увеличивать коечный фонд), расширять масштаб тестирования населения и сохранять призывы к соблюдению разумных ограничений",- рассказала "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Полина Василенко.



Она также отметила, что ситуация в Иране и в Ираке выглядит стабильно тревожной. "Хотя обе страны следуют стратегии локальных карантинов, высокий относительно других стран Ближнего Востока показатель смертности заставляет задуматься об истощении ресурсов, а также о неспособности правительств обеих стран принудить своих граждан следовать правилам социального дистанцирования и ношения масок в общественных местах",- подчеркнула госпожа Василенко. Эксперт также упомянула разрушенный войной Йемен, в котором и возможности для диагностики ничтожно малы, и показатель смертности чрезвычайно высок (около 26% от всех выявленных случаев заражения). "Иммунитет населения подорван настолько, что те, кто заражаются коронавирусом, оказываются неспособны с ним бороться",- заключила она.



Марианна Беленькая

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СТРАНА

ЗАБОЛЕЛИ

УМЕРЛИ

1 США 2 996 098 131 480

2 Бразилия 1 668 589 66 741

3 Индия 742 417 20 642

4 Россия 694 230 10 494

5 Великобритания 314 992 44 476

6 Перу 309 278 10 952

7 Чили 301 019 6434

8 Мексика 268 008 32 014

9 Испания 252 130 28 752

10 Иран 245 688 11 931

Данные обновлены 08.07.2020 в 9:22 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты



Авторы: Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 07.07.2020, Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594189500

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