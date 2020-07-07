Пандемия жестко ударила по гастарбайтерам в России, - О.Соловьева

09:44 08.07.2020 Властям придется согреть и накормить мигрантов в случае второй волны

Ольга Соловьева

7.07.2020



В новых реалиях найти работу в России иностранным работникам не так-то просто. Фото PhotoXPress.ru

Угроза второй волны эпидемии коронавируса должна стимулировать российские власти пересмотреть свою социальную политику, считают независимые экономисты. В частности, поддержка должна быть оказана мигрантам, которые во время кризиса оказываются даже под большим давлением, чем местные жители, считают в Академии народного хозяйства (РАНХиГС). По их данным, мигранты в трудные месяцы этого года чаще теряли работу, жилье и средства к существованию, чем местные работники. Это ставит вопрос о централизованном обеспечении мигрантов едой и жильем в случае нового витка эпидемии, считают исследователи.



Трудовые мигранты в России стали одной из наиболее пострадавших от пандемии и ее последствий групп граждан, сообщают в РАНХиГС. "Не имея возможности вернуться в страну происхождения, на фоне экономического кризиса мигранты столкнулись с несколькими проблемами", – поясняет старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС Евгений Варшавер. Свои выводы эксперт делает на основе проведенного опроса 1 тыс. мигрантов и 1 тыс. местных наемных работников.



Одной из главных проблем трудовых мигрантов в России стала их большая уязвимость на рынке труда по сравнению с местными наемными работниками. В частности, как сообщают исследователи, во время эпидемии и карантина гастарбайтеры теряли работу чаще. Так, в целом по России наемные мигранты потеряли работу в 40% случаев, в то время как местные работники – только в 23% случаев. "Если же суммировать эту цифру с долей тех, кто ушел в неоплачиваемый отпуск, тогда доля тех, кто не работал и не получал заработную плату, составила 75% среди мигрантов против 48% среди местных", – уточнил Варшавер. Тех, кто, потеряв работу, смог найти новую, оказалось не более 3% среди всех групп как в России, так и в Москве, добавил он.



Потеря работы несет за собой изменение уровня доходов. Так, лишь у 19% мигрантов по России и 17% мигрантов по Москве доход остался таким же или увеличился, в то время как 51% мигрантов по России и 54% мигрантов по Москве, отвечая на этот вопрос, выбрали вариант "Я потерял все источники дохода". Для сравнения: среди местных респондентов потеряли все источники дохода 27% по России и 30% по Москве.



Но, что примечательно, продолжают ученые, по сравнению с местными работниками трудовые мигранты куда чаще имеют сбережения на черный день. "По России доля мигрантов, имеющих сбережения, составила 42%, по Москве – 38%", – следует из обзора РАНХиГС. Однако, несмотря на наличие финансовой подушки, хватает ее ненадолго. "Если считать, что карантин длился примерно три месяца, лишь 10% мигрантов по России и 8% по Москве, потеряв доход, могли бы продержаться на своих сбережениях весь этот период. Если же рассчитать те же показатели только по тем мигрантам, кто фактически доход потерял, то имеющих сбережения на более чем три месяца уже менее 2% как по России, так и по Москве", – сообщают ученые.



При этом условия проживания гастарбайтеров и их российских коллег существенно отличаются. Так, около 30% мигрантов по России живут в общежитии или бытовке против 5% среди местных, а соотношение мигрантов и местных, живущих в частных домах, – 7 к 27%, сообщают экономисты. При этом плотность проживания гастарбайтеров и российских наемных работников также заметно различается: в среднем по стране вместе с респондентом-мигрантом живет еще четыре человека, а вместе с респондентом-местным – два. И такая скученность проживания несет в себе в том числе эпидемиологические риски.



Еще одной темой исследования стали источники помощи, которую получали мигранты. Эксперты РАНХиГС обращают внимание на такой показатель, как склонность малознакомых людей помогать друг другу. Мигранты куда чаще старались поддерживать друг друга, в то время как россияне замкнулись на собственных проблемах, считают исследователи. Судя по всему, речь идет о помощи мигрантам, организованной прежде всего их же соотечественниками. Варшавер напоминает: за последнее время появилось множество фондов помощи соотечественникам за рубежом. То есть зачастую помощь оставшимся без доходов мигрантам оказывалась со стороны их более успешных земляков. К примеру, в Казани местные предприниматели, выходцы из Таджикистана, организовали раздачу бесплатной еды для своих земляков.



Российские власти пошли на ряд послаблений: во время пандемии мигрантам было разрешено с 15 марта по 15 июня не платить за оформление трудового патента. В этот же период не учитывались сроки пребывания иностранных граждан, а значит, и не истекали сроки действий их разрешительных документов, обратили внимание в академии.



При этом российские власти делают большую ставку на приток иностранных работников в РФ. Неделю назад президент Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов. "Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране", – сказал президент.



Но, как предупреждает РАНХиГС, в случае возникновения второй волны эпидемии российским властям необходимо подумать о более осязаемых мерах поддержки мигрантов. В частности, предлагается расширить действие трудового патента гастарбайтера, чтобы он не был привязан только к одному региону и только к одной специализации. "Для того чтобы приступить к работе в другом регионе или по другой специальности, необходимо оформить новый патент. Это требует времени и денег и существенно осложняет и замедляет "встречу" спроса и предложения на рынке труда. Вместе с тем ситуация нехватки рабочих рук сейчас, в частности, характеризует некоторые сельхозпредприятия, которые традиционно привлекали сезонных работников из-за границы", – замечают экономисты, предлагая властям снять эти ограничения. Хотя это может не устроить регионы, в бюджеты которых поступают отчисления от покупки патентов.



На период карантина в России застряло свыше 2,5 млн трудовых мигрантов, и это только те, кто имел разрешение на работу в стране. Учитывая это, РАНХиГС призывает в случае второй волны эпидемии не допускать "закрытия" иностранцев в стране: "Необходимо интенсифицировать контакты со среднеазиатскими государствами для организации массовых трансферов мигрантов, потерявших работу". Но и это не все. Также ученые советуют "способствовать организации помощи нуждающимся мигрантам, временно закрыв их базовые потребности – в жилье и еде".



Можно предположить, что организовывать такие вывозные рейсы должны принимающие страны. При этом нельзя сказать, что вывозные рейсы идут так уж активно. Так, с момента приостановления авиасообщения с 20 марта по 5 июля 2020 года в Кыргызстан возвратились 14,7 тыс. граждан из 21 региона России, сообщали в посольстве республики.



Требование поддерживать трудовых мигрантов в период кризиса вполне разумно, соглашаются эксперты "НГ". "Сейчас наша экономика остро нуждается в труде мигрантов. Иностранная рабочая сила нужна как государству, так и компаниям, поэтому и поддержка в случае второй волны эпидемии должна быть и от государства, и от работодателя", – считает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее мнению, государство могло бы поддержать их в части обеспечения трансфера или субсидирования арендной платы. "Можно рассмотреть регистрацию в качестве безработных с выплатой пособия, как и для резидентов. И это не перекос, так как государство в меру своих возможностей поддерживает все слои населения. И это будет еще одна из мер защиты той группы граждан (хоть и не российских), которая участвует в экономической жизни страны", – пояснила она. Куда более сложная ситуация может сложиться с иностранными гражданами, работающими неофициально, уточнила эксперт.



"Если случится вторая волна пандемии, во-первых, надо постараться максимально обеспечить социальное дистанцирование приезжих рабочих, пусть даже на это придется потратить определенные средства. И постараться предоставить им хотя бы минимальную материальную поддержку", – призывает аналитик компании "Финам" Алексей Коренев. По его мнению, решение этой проблемы лежит исключительно в политической воли государства. Источник - ng.ru

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