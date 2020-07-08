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"Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы", - Назарбаев
10:02 08.07.2020

У нас ни с кем нет спорных вопросов и я это сделал, сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о делимитации границ Казахстана. По его словам, будущим поколения не нужно решать с соседними странами вопрос с границами, поскольку это уже сделано, когда он был президентом, передает zakon.kz.

В руководство Казахстана я пришел в самом начале 80-го года, в 40 лет. До этого я возглавлял Карагандинскую область, если добавить город Темиртау, еще пять лет. То есть, 45 лет нахожусь на службе у страны. Не мало же, правда? Это очень трудная работа, ненормированная, ответственная работа.
В советское время тоже я занимал очень большие должности, председателя правительства Казахстана. Знал всю московскую элиту, нашу страну, объехал много государств мира и у нас почти в каждом селе, каждом районе побывал. То есть то, что задумал. Вот это является счастьем для политика. Задумал, составил план и осуществил.

Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы. Если даже километр границы не описан, там всегда скандал. Мы же видим. Этот вопрос будущие поколения не будут решать, я его на себя взял и решил. Государство построить - это одно, это просто внешний атрибут, укрепить по периметру границы Казахстана, мы имеем дружественные страны. У нас ни с кем нет спорных вопросов. И я это сделал, - сказал Елбасы в интервью, которое опубликовала его пресс-служба.

Источник - zakon.kz
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