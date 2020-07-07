Кадыров шутить не любит. Очередной ичкерийский "венский" инсургент получил пулю в жбан, - Der Standard

10:15 08.07.2020

7 июля 2020 г.

Михаэль Симонер | Der Standard

За несколько дней до убийства чеченский беженец просил бронежилет

"Незадолго до того, как он был застрелен, чеченский беженец Мартин Б. просил своего знакомого помочь ему с приобретением бронежилета. От охраны полицией он отказался", - сообщает австрийское издание Der Standard.



"(...) "Анзором из Вены" называл себя Мартин Б. в видеоблоге на Youtube, где он обличал политическую власть на своей родине в Чечне, критиковал и грубо оскорблял прежде всего лично правителя республики Рамзана Кадырова. Последнее видео было загружено в прошлый четверг. (...) На нем он показывает молотком, что бы он сделал с определенными людьми", - передает издание.



"В прошлую субботу Мартин Б. был застрелен в Герасдорфе недалеко от Вены у входа в строительную фирму. В 2007 году 43-летний мужчина получил в Австрии статус конвенционного беженца. Согласно паспорту иностранца, его звали Мартин Б., при рождении - Мамихан У. В ходе всеобщего розыска удалось быстро арестовать двух подозреваемых, оба также родом из Чечни", - говорится в статье.



"Б. был известен полиции и органам безопасности не только из-за своих видео. Во-первых, в связи с тем, что в Австрии он неоднократно был ранее судим (ввоз нелегальных мигрантов, ложные свидетельские показания), и, во-вторых, потому что он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с убийством чеченского диссидента Умара И. в 2009 году в Вене - а именно в качестве лица, подвергавшегося опасности, как, по данным Австрийского агентства печати (APA), значилось в 2009 году в протокольной записи Венского управления по охране конституции".



"Обе жертвы, Умар И. и Мартин Б., были родом из одного населенного пункта в Чечне. Оба некогда работали на чеченские ведомства, прежде чем бежали от Кадырова и получили убежище в Австрии".



Мартин Б. якобы "гордился тем, что является информатором нескольких государственных служб в Австрии и за границей. Официального подтверждения этому нет, но он знал как минимум одного из трех позднее осужденных преступников по делу Умара И.".



"По данным ведомства по охране конституции, Мартин Б., очень известный в чеченской диаспоре благодаря своим видео, отказался от охраны полицией. Однако недавно он якобы сказал своему знакомому, что чувствует себя в опасности. Агентство APA цитировало бывшего украинского политика Игоря Мосийчука, которого Мартин Б. просил помочь в покупке бронежилета. "Он сказал мне и свой размер", - сообщил бывший депутат, который сам пережил покушение в 2017 году в Киеве. Затем он связался со знакомыми в Израиле, где производится подобная спецодежда. На его просьбу указать адрес доставки Мартин Б. сообщил ему 23 июня адрес в венском районе Донауштадт, рассказал Мосийчук".



"По данным полиции, оба подозреваемых проявляют на допросах мало готовности к сотрудничеству. Предполагаемый стрелок, 47-летний мужчина, был зарегистрирован в Ансфельдене в Верхней Австрии. Роль предполагаемого сообщника пока не выяснена. Во всяком случае он якобы приехал вместе с жертвой в Герасдорф и сначала рассматривался как свидетель. После противоречивых показаний во время первого допроса он остался под полицейским арестом", - пишет Der Standard.



Источник: Der Standard