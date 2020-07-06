Соединенные штаты упадка и раздора. Мировая держава в руинах, - Алан Кэссиди

10:18 08.07.2020

6 июля 2020 г.

Алан Кэссиди | Süddeutsche Zeitung



"Эпидемия коронавируса вышла из-под контроля, экономика на нуле, общественное настроение переживает исторический минимум: Америка расплачивается за президентство Трампа", - пишет немецкое изданиеSüddeutsche Zeitung.



4 июля американцы праздновали День независимости, однако ни у США, ни у Трампа нет повода для праздника, считает журналист Алан Кэссиди.



"Коронавирус вышел из-под контроля. Впервые с начала пандемии в США недавно было зарегистрировано 55 тыс. новых случаев заражения. (...) От последствий заражения вирусом уже умерли 130 тыс. человек. Поэтому ряду штатов пришлось снова ввести ограничения".



"След разрушений, который вирус оставляет в крупнейшей экономике мира, велик. Уровень безработицы упал с 13,3% в мае до 11,1% в июне, однако эти данные были собраны за несколько дней до резкого роста числа заражений. Многие американцы лишь летом ощутят, что значит для них экономический кризис. Срок введенных весной прибавок к пособию по безработице истекает в конце июля. Уже 1 июля во многих регионах перестали действовать правила, благодаря которым арендаторы не оказывались на улице при неоплате аренды. Еще больше американцев могут оказаться без крыши над головой", - пишет издание.



"Трамп грезит о блестящем возвращении конъюнктуры в третьем квартале - однако пока вирус продолжит распространяться, вероятнее, что экономический и социальный кризис будет усугубляться. Что это будет значить для американской экономики в долгосрочной перспективе, как это повлияет на роль Америки в мире, в настоящий момент остается лишь догадываться. Однако весьма понятно, как кризис меняет взгляд американцев на собственную страну. Согласно опросу Исследовательского центра Пью, почти девять из десяти американцев недовольны ситуацией в США. 71% американцев рассержены, 66% испытывают страх. Только 17% все еще гордятся своей страной", - говорится в статье.



"Опросы также ясно показывают: ровно за четыре месяца до выборов Дональд Трамп отстает от своего конкурента-демократа Джо Байдена. На национальном уровне разница между ними составляет в среднем около 10%. Отставание Трампа значительно и в некоторых штатах, имеющих решающее значение для исхода выборов. (...) "Президентство Трампа на исходе", - заявил Роберт Рейч, бывший министр труда при Билле Клинтоне".



"(...) Так считают не только привычные противники Трампа. Подобные мнения все чаще звучат и в консервативных кругах. Сотрудники, пожелавшие остаться анонимными, заявили в разговоре с журналистами, что президент "в отчаянии" и "подавлен" относительно своих шансов. По данным газеты The New York Times, доверенные лица Трампа уговорили его полностью изменить предвыборную кампанию, чтобы избежать поражения. Республиканцы и вовсе опасаются за свое большинство в Сенате, если избиратели накажут Трампа".



"Пока еще есть время изменить ситуацию. Но если ничего не поменяется кардинально, 3 ноября многие американцы будут праздновать новый День независимости: освобождение от Трампа", - констатирует Süddeutsche Zeitung.



Источник: Süddeutsche Zeitung