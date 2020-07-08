В Узбе создан новый госорган - Агентство по делам молодежи

10:22 08.07.2020

Создано Агентство по делам молодежи

Указом президента образовано Агентство по делам молодежи. В числе задач нового госоргана - защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса. Часть имущества Союза молодежи будет передана агентству.



Президент Шавкат Мирзиеев 30 июня подписал указ о мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодежной политики в Узбекистане.



В документе отмечается, что сохраняются проблемы в обеспечении занятости молодежи, эффективной профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждении семейных разводов, формировании у молодого поколения "прочной идеи патриотизма и твердой гражданской позиции".



Указом образовано Агентство по делам молодежи Узбекистана, его региональные управления и районные (городские) отделы. С инициативой о создании агентства в декабре прошлого года выступил глава государства.



В числе основных задач и направлений работы агентства определены:



разработка и реализация единой госполитики, стратегических направлений и госпрограмм в сферах и направлениях, связанных с молодежью;

ведение госконтроля за соблюдением законодательства в области молодежной политики;

защита прав, свобод и законных интересов молодежи, активное участие в профилактике правонарушений и преступности среди молодежи;

распределение госгрантов и субсидий, выделяемых в форме социального заказа для финансирования программ, проектов и научно-исследовательских работ в сфере молодежи;

организация социально-правовой защиты и обеспечение занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые закончили воспитательные учреждения;

направление одаренной молодежи на обучение в зарубежные вузы, обеспечение ее участия в международных конкурсах, координация работ по привлечению молодежи к культуре, искусству, физической культуре и спорту, повышение ее грамотности в IT, пропаганда чтения, обеспечение занятости женщин;

привлечение молодежи к малому бизнесу и частному предпринимательству, создание дополнительных условий для освоения современных профессий и навыков цифровой экономики, оказание содействия в трудоустройстве.

Из постановления президента об организации деятельности агентства следует, что новое ведомство является органом государственного управления по разработке и реализации государственной молодежной политики, системной реализации социально-экономических, организационных и правовых мер, направленных на создание условий для развития потенциала молодежи в различных направлениях.



Доля Союза молодежи, Агентства по управлению госактивами, Национальной телерадиокомпании и Министерства по поддержке махалли и семьи в СМИ и издательствах будет передана агентству для создания на их базе компании "Yoshlar media xoldingi" ("Молодежный медиахолдинг").



Агентство будет помогать негосударственным некоммерческим организациям, работающим в сфере молодежного направления. Ведомству также поручено внести предложения о совершенствовании деятельности детской организации "Камалак".



Проекты нормативно-правовых актов, прямо или косвенно связанные с реализацией государственной молодежной политики, должны обязательно согласовываться с агентством, отмечается в документе. Кроме того, кандидат на на должность проректора по работе с молодежью в госвузах будут назначаться и освобождаться от должности по согласованию с агентством.



Здания и сооружения, а также имущество, состоящие на балансе Союза молодежи, будут переданы агентству и его территориальным подразделениям. При этом у Союза останется часть имущества для продолжения своей работы.



Директор агентства назначается и освобождается от должности президентом по представлению премьер-министра. По статусу глава агентства приравнивается к министру.



В структуру агентства также передается Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при президенте.