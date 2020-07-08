 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.07.2020
11:00  Дикари-с. Аборигены Мангистау палками и камнями забавы ради прикончили тюленя и выложили в сеть фото
10:55  ФСБ обвинила экс-партнера Абрамовича Минца в хищении 8,8 млрд рублей. Когда придут за Ромой?
10:46  Вирус доедает Алматинского облакима Баталова
10:38  Лондон и не думает извиняться за преступления британского колониализма в Китае, - И.Шумейко
10:22  В Узбе создан новый госорган - Агентство по делам молодежи
10:18  Соединенные штаты упадка и раздора. Мировая держава в руинах, - Алан Кэссиди
10:15  Кадыров шутить не любит. Очередной ичкерийский "венский" инсургент получил пулю в жбан, - Der Standard

10:02  "Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы", - Назарбаев
09:44  Пандемия жестко ударила по гастарбайтерам в России, - О.Соловьева
09:25  Ближний Восток близок к новому повальному карантину, - М.Беленькая
09:21  Синдром COVID-стресса разрушает психику, - Е.Алексеева
09:10  США вводят "тибетские" санкции против Китая
09:07  Вице-премьер Давлатали Саид: экономика Таджикистана оказалась в форс-мажорной ситуации из-за коронавируса
09:05  Скончался известный врач, основоположник казахстанской психиатрии Юрий Беспалов
08:27  В Сербии протестующие против карантина ворвались в Парламент
01:08  Концепция Севера как геополитическая альтернатива, - А.Халдей
00:38  Красотку Мадину Жунусбекову выгнали из вице-министресс КазНацЭкономики. И назначили на ее место страшилку Айгуль Шаимову
00:30  Президентом АО "Казахфильм" стал Акан Сатаев
00:26  Казпрез Токаев призвал казахстанцев прекратить панику
00:15  Нефть подорожает ради реформ саудовского принца. Эр-Рияд отказывается от политики скидок на сырье, - "НГ"
00:04  Как кочевники мангыты пришли к власти в Бухарском ханстве (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Узбе создан новый госорган - Агентство по делам молодежи
10:22 08.07.2020

Создано Агентство по делам молодежи
Указом президента образовано Агентство по делам молодежи. В числе задач нового госоргана - защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса. Часть имущества Союза молодежи будет передана агентству.

Президент Шавкат Мирзиеев 30 июня подписал указ о мерах по коренному реформированию и поднятию на новый уровень государственной молодежной политики в Узбекистане.

В документе отмечается, что сохраняются проблемы в обеспечении занятости молодежи, эффективной профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, предупреждении семейных разводов, формировании у молодого поколения "прочной идеи патриотизма и твердой гражданской позиции".

Указом образовано Агентство по делам молодежи Узбекистана, его региональные управления и районные (городские) отделы. С инициативой о создании агентства в декабре прошлого года выступил глава государства.

В числе основных задач и направлений работы агентства определены:

разработка и реализация единой госполитики, стратегических направлений и госпрограмм в сферах и направлениях, связанных с молодежью;
ведение госконтроля за соблюдением законодательства в области молодежной политики;
защита прав, свобод и законных интересов молодежи, активное участие в профилактике правонарушений и преступности среди молодежи;
распределение госгрантов и субсидий, выделяемых в форме социального заказа для финансирования программ, проектов и научно-исследовательских работ в сфере молодежи;
организация социально-правовой защиты и обеспечение занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые закончили воспитательные учреждения;
направление одаренной молодежи на обучение в зарубежные вузы, обеспечение ее участия в международных конкурсах, координация работ по привлечению молодежи к культуре, искусству, физической культуре и спорту, повышение ее грамотности в IT, пропаганда чтения, обеспечение занятости женщин;
привлечение молодежи к малому бизнесу и частному предпринимательству, создание дополнительных условий для освоения современных профессий и навыков цифровой экономики, оказание содействия в трудоустройстве.
Из постановления президента об организации деятельности агентства следует, что новое ведомство является органом государственного управления по разработке и реализации государственной молодежной политики, системной реализации социально-экономических, организационных и правовых мер, направленных на создание условий для развития потенциала молодежи в различных направлениях.

Доля Союза молодежи, Агентства по управлению госактивами, Национальной телерадиокомпании и Министерства по поддержке махалли и семьи в СМИ и издательствах будет передана агентству для создания на их базе компании "Yoshlar media xoldingi" ("Молодежный медиахолдинг").

Агентство будет помогать негосударственным некоммерческим организациям, работающим в сфере молодежного направления. Ведомству также поручено внести предложения о совершенствовании деятельности детской организации "Камалак".

Проекты нормативно-правовых актов, прямо или косвенно связанные с реализацией государственной молодежной политики, должны обязательно согласовываться с агентством, отмечается в документе. Кроме того, кандидат на на должность проректора по работе с молодежью в госвузах будут назначаться и освобождаться от должности по согласованию с агентством.

Здания и сооружения, а также имущество, состоящие на балансе Союза молодежи, будут переданы агентству и его территориальным подразделениям. При этом у Союза останется часть имущества для продолжения своей работы.

Директор агентства назначается и освобождается от должности президентом по представлению премьер-министра. По статусу глава агентства приравнивается к министру.

В структуру агентства также передается Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при президенте.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594192920
Новости Казахстана
- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы
- Две недели прошу потерпеть: вице-премьер Тугжанов обратился к оставшимся без работы
- Кадровые перестановки
- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом. Часть III
- Россия выделила более $2 млн для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19
- У аптек Алматы выстраиваются очереди до 40 человек
- Таблетка против алчности
- Просуществуют ли Соединенные Штаты до 2024 года?
- Французскому правительству понадобился адвокат
- Председатель Китая сокрушил "самого влиятельного врага"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  