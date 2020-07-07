Лондон и не думает извиняться за преступления британского колониализма в Китае, - И.Шумейко

10:38 08.07.2020

КНР – Сянган (Гонконг): одна страна, две системы, одна история



30 июня вступил в действие Закон о защите национальной безопасности Гонконга, подписанный председателем КНР Си Цзиньпином и ранее одобренный Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).



Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов прокомментировал: "Мы должны рассматривать ситуацию в Гонконге как сугубо внутреннее дело Китая. Российская позиция: мы категорически против вмешательства извне в отношения между центральным правительством и одним из регионов страны".



Президент США Дональд Трамп пригрозил применить санкции против Пекина и призвал и отозвать специальный статус Гонконга. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что "закон о защите национальной безопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона", имея в виду декларацию 1997 года, положенную в основу принципа "одна страна, две системы".



А ведь в хоре критикующих Китай Британия заслуживает особого внимания как страна, несущая ответственность за трагедию разделения китайского народа. Стоит напомнить о событиях, которые привели Китай к положению полуколонии, а Гонконг – важнейшей колонии Британии.



Здесь, в Гуанчжоу (Кантон), в марте 1839 года посланник императора Линь Цзэсюй уничтожил большую партию опиума, что вызвало Первую опиумную войну. Кантон был морскими воротами Китая, а остров Гонконг – ключевым пунктом на подходе к Кантону. И по итогам Первой опиумной войны Гонконг стал британской колонией (1841 год).



"Вина" Китая состояла в том, что он производил нужные Западу шелк, фарфор, чай, практически не нуждаясь в западных товарах. Проблема торгового баланса существовала и в древности. Еще Плиний Старший и Тацит негодовали по поводу "неудержимого отлива национального богатства на ненасытный Восток". В XIX веке историк Карл Вейле дал подсчет "перекоса торгового баланса" в античную эпоху: 100 миллионов сестерциев ежегодно! И даже перевел древнеримскую валюту в современные ему немецкие марки = 22.000.000. Эту величину Индия (поставщик специй) и Китай делили примерно поровну. То есть ежегодно Римская империя (Европа) покупала в Китае намного больше, чем продавала. Это привело к "полному государственному банкротству и недостатку благородных металлов в последний период римской истории; все народное богатство Рима лежит в земле Востока" (К.Вейле).



Англия оплачивала свои возрастающие закупки китайских товаров драгоценными металлами. Пытаясь восстановить равновесие, посылала торговые делегации к китайским императорам, но все переговоры упирались в самодостаточность Китая. В 1793 г лорд Маккартни, посол короля Георга III, привез императору Цяньлуну подарки – лучшие произведения английской промышленности. Краткость китайского ответа заслуживает быть вписанной в анналы: "Нам никто не нужен. Возвращайтесь к себе. Забирайте свои подарки"… В Китае пользовались спросом лишь русские меха и итальянское цветное стекло.



Британский Гонконг



Британский Гонконг



Именно в эпоху, когда Гонконг был оторван от Китая, Британия решила проблему торгового баланса по-своему: вместе с Францией провела две "опиумные войны" за право цивилизованных европейцев "посадить на иглу" (загнать в опиумные курильни) целую нацию! Эту операцию можно было бы назвать "Бенгальский опиум в обмен на чай". Личное участие в этом бизнесе британской королевской династии дает право назвать королеву Викторию первой наркокоролевой.



Гонконг стал форпостом английской политики в Китае, главным вывозным (и ввозным – опиум) портом. В 1860 г. к острову Гонконг был прирезан полуостров Цзюлун. В 1898 г. Пекину была навязана конвенция, по которой Великобритания получила еще 376 кв. миль вдобавок к прежним 29 квадратным милям. И хотя в конвенции фиксировалась "аренда на 99 лет", плату за эти земли британцы никогда не вносили.



Договор 1911 г. Британии с Китаем фиксировал: опиум мог поставляться в Поднебесную только по специальному разрешению, выданному британскими колониальными властями в Индии. Этим договором Британия фиксировала свою роль в мировой истории как "подсадившей на опиум" самую большую нацию мира и одновременно как производителя: сельское хозяйство Бенгалии было переориентировано на производство опийного мака.



Обличая сегодня Китай, указывают на массовые демонстрации гонконгцев, протестующих против Закона КНР о защите национальной безопасности, несущих лозунги "Гонконг – не Китай". Да, определенная разница в складе ума и в уровне благосостояния существует, но каков ее источник? Гонконг более полутора веков был важнейшей деталью британской машины по ограблению Китая. Колониальное ограбление сформировало разветвленные кланы компрадорской буржуазии и служащих, "обеспечивавших процесс". Побочным продуктом этой деятельности стал рост люмпен-пролетариата; Гонконг при британцах был буквально наводнен наркоманами и проститутками…



В декабре 1941 Гонконг захватили японцы, а после их разгрома у Китая появилась возможность вернуть захваченную у него колонию. 21 августа 1945 г. Чан Кайши отдал распоряжение своим войскам выдвинуться в сторону Гонконга, надеясь занять город до возвращения Великобритании, но 30 августа в Гонконг пришли корабли контр-адмирала Сесила Харкурта, который и принял 16 сентября капитуляцию японцев.



В 1967 г. Чжоу Эньлай заявил: "Судьба колонии находится не в руках англичан, а в руках китайского народа". КНР сократила поставки воды и продовольствия в колонию Гонконг, но стороны решили не доводить конфликт до военных действий. 10 марта 1972 г., вскоре после восстановления членства КНР в ООН, "ее представитель передал Комитету по деколонизации меморандум, в котором говорилось, что Пекин считает Гонконг и Макао частями китайской территории, оккупированными соответственно Великобританией и Португалией".



С 1984 года началась интенсивная работа китайско-британской группы по Гонконгу, и в конце того же года Маргарет Тэтчер и премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян подписали в Пекине Совместную декларацию по Гонконгу, в соответствии с которой Гонконг должен вернуться под суверенитет Китая 1 июля 1997 г.



На территории бывшей колонии был создан Специальный административный район, перешедший в непосредственное подчинение центральному правительству КНР. Он получил широкие права во всех сферах (включая независимые органы законодательной, исполнительной и судебной власти), за исключением обороны и внешней политики. Китай гарантировал в течение 50 лет абсолютную неизменность сложившегося в Гонконге социально-экономического строя, в том числе сохранность гонконгского доллара, статуса свободного порта и всех ранее заключенных международных соглашений (принцип "одна страна, две системы"). А в 2019 г., в период подготовки проекта закона об экстрадиции преступников в Китай, в Гонконге начались демонстрации протеста, которые продолжаются уже около года.



Сегодня, когда на Западе распространилась мода извиняться за свое колониальное прошлое, когда в Европе свергаются или обливаются краской памятники королю Леопольду, Черчиллю, нельзя забывать и о преступлениях британских колонизаторов против китайцев во времена "опиумных войн".



Игорь Шумейко

7.07.2020