Вирус доедает Алматинского облакима Баталова

10:46 08.07.2020

Амандыка Баталова доставили в Нур-Султан из-за одышки и сердечной недостаточности



Аида Жунусова



Заразившийся коронавирусом аким Алматинской области Амандык Баталов проходит лечение в кардиологическом центре Нур-Султана, так как у него появились одышка и сердечная недостаточность, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом рассказал заместитель акима региона Батыржан Байжуманов на онлайн-брифинге.



"Как вы знаете, коронавирус у Амандыка Габбасовича подтвердился три недели назад (22 июня - прим. автора). Он проходил лечение, но в связи с тем, что начались одышка и сердечная недостаточность, врачи приняли решение госпитализировать его в кардиологический центр Нур-Султана", - рассказал Батыржан Байжуманов.



Замакима добавил, что в настоящее время состояние главы региона улучшилось.



"Он проходит там лечение, его состояние намного улучшилось. Он постоянно занимался спортом, у него крепкое здоровье. Так что в ближайшее время он уже выпишется и приступит к работе", - добавил Батыржан Байжуманов.



Напомним, аким Алматинской области Амандык Баталов заразился коронавирусом, о чем стало известно 22 июня. Изначально болезнь у него протекала без клинических проявлений.