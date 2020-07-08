ФСБ обвинила экс-партнера Абрамовича Минца в хищении 8,8 млрд рублей. Когда придут за Ромой?

10:55 08.07.2020

В качестве меры пресечения совладельцу "Метрогипротранса" Артуру Минцу в рамках скандального "дела ЦКАД" избрана подписка о невыезде.



© Фото с сайта sledcom.ru

Следственное управление ФСБ РФ начало предъявлять обвинения в рамках уголовного дела о хищении 8,8 млрд рублей, выделенных государством на работы по проектированию и строительству Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). В конце этой недели статус обвиняемого получил президент и совладелец "Метрогипротранса" Артур Минц, который ранее был близким деловым партнером бизнесмена Романа Абрамовича.



Как рассказал источник "Росбалта" в спецслужбах, на днях была закончена часть крайне сложных и длительных экспертиз проекта ЦКАД, результаты других экспертиз будут получены в июле 2020 года. Поскольку они подтверждают доводы следствия, то настала пора для предъявления обвинений. На этой неделе часть 4 статьи 159 УК РФ (хищение путем мошенничества) была инкриминирована совладельцу "Метрогипротранса" Артуру Минцу и гендиректору ООО "СПЕЦМЕТРОПРОЕКТ" Сергею Крохину. Обоим в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Для предъявления обвинений в ФСБ вызван еще ряд бизнесменов, имевших отношение к проектированию ЦКАД.



Собеседник агентства, знакомый с ситуацией, считает обвинения несостоятельными. "ЦКАД уже достраивают, и угадайте по какому проекту? По тому самому, за который сейчас предъявляют обвинения, будто он полностью подделан. Экспертиза не выявила ничего критического. Суммы в 8,8 млрд в ней тоже нет. Просто расследование ведется 10 лет, все это время под арестом гигантские суммы, а обвиняемых не было. А не было их, так как предъявлять нечего. Вот теперь решили предъявить обвинения, которые, по моему мнению, полностью несостоятельные", - высказал мнение собеседник агентства.



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По версии ФСБ, компании, которые занимались проектированием ЦКАД, взяли исследования 20-40 летней давности, которые велись по ныне существующей "бетонке", и, переделав их, выдали за свои свежие труды, получив от государства 8,8 млрд рублей. Причем материалы фабриковались крайне небрежно. Иногда в документации указывались различные даты, проведения одних и тех же дорогостоящих геологических работ; вместо специальной фотосъемки объектов, стоящей большие суммы, присутствуют кадры, сделанные любительской камерой и т. д.



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Бывших партнеров Абрамовича завели в дело

Выйти на след масштабного хищения ФСБ удалось в рамках расследования деятельности группировки "Северное братство" (признана судом экстремистской организацией, деятельность запрещена). Выяснилось, что ее идеолог Петр Хомяков занимал руководящие посты в отделе геоэкологических изысканий (ОГЭИ) "Спецметропроекта", которое вело исследования для строительства Центральной кольцевой автодороги. По его версии, с ноября 2008 года он участвовал во всех производственных совещаниях по проекту ЦКАД, во время которых прямо объявлялось: нужно имитировать активную работу, якобы ведущуюся с лета 2008 года. А на самом деле скупать архивные материалы, чтобы впоследствии выдавать их за свежие изыскания по проекту ЦКАД. Поскольку официальное получение архивных материалов требовало длительного времени, были выделены специальные средства на то, чтобы приобретать нужные материалы нелегально, у сотрудников архивов и профильных учреждений. К началу декабря 2008 года ОГЭИ израсходовало 28 млн рублей. Эти деньги пошли на аренду офисов, выплату зарплат, покупку тех самых архивных материалов. Однако руководители компаний, имевших отношение к проекту, потребовали от Хомякова составить в течение двух недель (к 12 декабря) смету о том, что ОГЭИ якобы израсходовал 1 млрд рублей. Никакие возражения не принимались. Ученым только давали советы, как лучше имитировать активную деятельность. Например, сфотографировать из машины места, где должна пролегать ЦКАД и приложить снимки к отчету, выдав их за дорогостоящие "маршрутные изыскания".



К сроку, когда надо было сдавать отчет о проделанной работе, Хомяков и Волков не успели получить архивные материалы, поэтому они составили его на основе данных из энциклопедий и учебников, а также информации, сохранившийся с 1980-х годов у одного из знакомых. Руководители проекта ЦКАД сказали, что ничего страшного в этом нет, главное сейчас показать заказчику (то есть государству) хоть что-то, а потом уже можно будет сделать убедительную имитацию работ. Вскоре подоспели архивные материалы, на основе которых к 25 декабря был подготовлен окончательный отчет о расходовании средств. При этом, как уверяет Хомяков, на самом деле практически никакие работы не проводились.



Фото с сайта sledcom.ru

ФСБ стряхнула пыль с "дела ЦКАД"

В январе 2009 года Хомяков вновь был вызван руководством проекта ЦКАД, ему объявили, что ОГЭИ надо начинать готовить отчет для списания еще 2,5 млрд рублей, которые выделило государство. Ученый, по его версии, отвел одного из собеседников в сторону и поинтересовался, сколько же в реальности получит его отдел. И получил ответ: не больше 190 млн рублей. На возражения Хомякова, что подобные махинации крайне опасны, собеседник якобы возразил: мол, все согласованно в вышестоящих структурах и беспокоиться не о чем. Участию Хомякова в дальнейшем хищении средств, выделенных на ЦКАД, помешала операция ФСБ против его группировки.



"С 17 ноября 2008 года я начал участвовать в производственных совещаниях, проводимых в здании ОАО „Метрогипротранс" (одна из головных структур, участвовавших в проекте ЦКАД - „Росбалт"), которое находится рядом со станцией метро „Павелецкая", - рассказал Хомяков контрразведчикам. - Рабочие совещания проводились Ю., а большие совещания Минцом (два крупных строительных бизнесмена, работавших в 2008 году в структурах Романа Абрамовича - „Росбалт"). На совещаниях, которые проводились раз в 3-4 дня, нашему отделу Минцем и Ю. была поставлена задача сымитировать результаты изыскательских работ, которые якобы велись с лета 2008 года (при том, что данные работы не проводились), и якобы на их основе сформировать отчет о проделанной работе. В данный отчет по всем позициям изысканий в рамках технического задания по указанию Минца мы должны были включить имеющиеся архивные данные, личные материалы (или приобрести материалы для их включения), а также провести имитацию работы, чтобы закрыть все позиции для получения первого платежа за работы согласно графику".



Проверив показания Хомякова, сотрудники ФСБ в декабре 2011 года возбудили уголовное дело о хищениях средств, выделенных на проектирование ЦКАД. На допросах в ФСБ побывали главный геолог проекта, руководящие сотрудники ООО "Союздорпроект", ОАО "Метрогипротранс", ООО "Рау-Университет", ООО "Спецметропроект" и т. д.



Сам Петр Хомяков умер в колонии, где отбывал срок за экстремизм и мошенничество.



Александр Горячев