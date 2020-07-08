Глава КазФонда медстрахования Жумагулов подарил жене 12-ю машину. Кому и вирус в мошну

14:14 08.07.2020

"Подарил 12-ю машину". В Сети обсуждают пост жены главы Фонда медстрахования



Ажар Оразбай

Корреспондент



В социальных сетях обсуждают пост супруги главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова. Казахстанцев возмутила публикация в Instagram журналиста и телеведущей Гульбаршин Заировой, в которой она похвасталась новым, двенадцатым по счету автомобилем, который ей подарил муж, передает корреспондент Tengrinews.kz



Активистка Гульбану Абенова выложила на странице в Facebook пост, в котором поделилась скринами с личного аккаунта супруги главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова.



Возмущение Гульбану Абеновой поддержали другие пользователи соцсети. Многие оставили поддерживающие комментарии и сделали репосты.



Это не первый раз, когда пост супруги главы ФСМС оказался в центре внимания, рассказывает Гульбану Абенова. По словам активистки, она уже 2 месяца следит за работой Фонда. Ранее женщина хвасталась в соцсетях роскошным особняком. Тогда после возмущений комментаторов пост был удален, и страница журналиста и телеведущей Гульбаршин Заировой исчезла из Instagram. В этот раз произошло то же самое. Нам не удалось найти аккаунт телеведущей.



Но в сохраненных скриншотах публикации супруга главы ФСМС Гульбаршин Заирова действительно поделилась подробностями своей личной жизни. Как известно, она медийная личность - телеведущая известного республиканского канала.



"Мой муж был худощавым, высоким, студентом с длинными усами. Для меня был красавчиком. И вот однажды он подошел ко мне и прошептал на ушко: "Жаным, до того как тебе исполнится 30, я подарю тебе 10 машин. Тогда, услышав это, я подумала: "Аминь, пусть ангелы услышат это". И вот, слава Всевышнему, к моему 30-летию муж подарил мне двенадцатую машину", - написала телеведущая.



Эту ситуацию редакции Tengrinews.kz прокомментировал руководитель департамента по связям с общественностью Фонда медицинского страхования Ермек Болтаев. Он подтвердил, что это не первый раз, когда посты супруги главы ФСМС подвергаются жесткой критике. А доходы главы фонда обсуждают в социальных сетях.



"Я уже насчитал порядка 15 таких постов. Я могу предполагать, и мои предположения основаны на реальных фактах, 15 раз писать про чью-то жену или 15 раз это все таргетировать через оплату – значит есть определенные интересы людей. По Facebook и социальным сетям, посты, которые распространяются касательно главы фонда, его личной жизни и его семьи, мы можем предоставить документы, аргументы о том, что все эти публикации проходят таргетинг. То есть кто-то покупает рекламу этим постам и продвигает публикации о личной жизни главы фонда. Это идет реклама. Мы видим, что есть заинтересованные лица или группы, которые хотят охватить наиболее большую аудиторию. Но с какой целью? Для чего? Пока для нас неясно," - рассказал Ермек Болтаев.



Также он заявил о готовности фонда предоставить всю финансовую информацию о своей работе.



"А касательно проверяющих органов - мы их ждем. Мы ждем аудиторов, которые должны конкретно, четко дать оценку по нашей финансовой деятельности, по нашей работе", - заключил руководитель департамента по связям с общественностью ФСМС.



На обвинения в намеренном распространении информации о личной жизни главы ФСМС Гульбану Абенова ответила, что это клевета.



"Я публикую материалы на своей личной странице, где таргетирование платное невозможно. Платное продвижение возможно только на бизнес-страницах – это правило фейсбука. Поэтому если Болтаев говорит, что он имеет какие-то доказательства - пусть обнародует их. А так получается лжеинформация. У меня нет таких денег, чтобы продвигать публикации", – сказала активистка.



Айбатыр Жумагулов в разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий РК, АО "НУХ "Байтерек", состоял в совете директоров группы компаний Baur Kazakhstan. Был председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". С января 2017 года Жумагулов работал вице-министром национальной экономики. С марта 2019 года возглавляет Фонд медицинского страхования.