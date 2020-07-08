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Безответственных руководителей в Андижане отметят особыми красными значками. Хоким повелел"Безответственных" руководителей в Андижане отметят особыми красными значками. Хоким повелел
14:17 08.07.2020

"Безответственных" руководителей в Андижане отметят значками

Руководителям в Андижанской области начали выдавать значки с надписью "безответственный руководитель" и "ответственный руководитель" в зависимости от результатов их работы. Это инициатива хокима области Шухрата Абдурахманова.

Хокимам районов и городов, руководителям налогового управления, центра санитарно-эпидемиологического благополучия и других структур в Андижанской области начали выдавать нагрудные значки, отражающие успехи и недостатки в их работе.

Как сообщает издание Auz.uz, новшество является инициативой хокима Андижанской области Шухрата Абдурахманова. Если руководитель допускает медлительность в работе, то получает значок красного цвета с надписью "безответственный руководитель".

Если поручения выполняются на должном уровне, то руководителя награждают значком синего цвета с надписью "ответственный руководитель". Должностные лица должны отчитываться перед народом через СМИ, пишет издание.

Первая церемония присуждения значков прошла по итогам "хокимиятского часа", который проводится по понедельникам. Значки "безответственный руководитель" получили хокимы Улугнорского и Алтынкульского районов Дониербек Махсудов и Назиржон Уринбаев, а также начальники ГНУ области Зуфарбек Юлдашев и областного Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Дилмурод Набиев.

Хоким Андижана Бахромжон Хайдаров за достижения в трех направлениях получил три синих значка. По два таких значка получили хокимы Мархматского и Ходжаабадского районов Бобиржон Юлдашев и Отабек Расулов. "Ответственным руководителем" также признан начальник главного управления Центрального банка по Андижанской области Эльер Усманов.

По данным Auz.uz, "если руководители получают красные значки три недели подряд, их вопрос будет рассматриваться отдельно".

Издание подчеркивает, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, отмечая "самоотверженность, верность и решимость" Шухрата Абдурахманова, неоднократно поручал ему "заставить работать окружающих его руководителей".

По какой методике ведется оценка результатов работы руководителей, не уточняется.

Источник - Gazeta.uz
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