В Узбекистане менты скрутили видеоблогершу Абдузакирову во время "разрешенного сноса" Чимганских домов

14:22 08.07.2020

В УЗБЕКИСТАНЕ СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ ЗАДЕРЖАЛИ ВИДЕОБЛОГЕРА ВО ВРЕМЯ "РАЗРЕШЕННОГО" СНОСА ДОМОВ



Вторник, 07 Июля 2020



6 июля в поселке Чимган, расположенном в Бостанлыкском районе Ташкентской области Узбекистана, при наблюдении за сносом домов граждан, в грубой форме была задержана популярный видеоблогер Саодат Абдузакирова. Она известна тем, что ведет видеотрансляции и выкладывает в Фейсбук съемку незаконных сносов, начавшихся после того как в 2016 году президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев.



Саодат и еще несколько человек прибыли в поселок Чимган в предгорьях Ташкентской области, где по распоряжению властей начался снос частных домов ради расширения дороги к планируемой курортной зоне. Верховный суд Узбекистана, контролируемый властями, объявил, что, по меньшей мере, 12 домов были построены незаконны, в связи с чем никакие компенсации их владельцам не положены. А чтобы они не бунтовали, в поселок прибыли сотрудники силовых ведомств.



По словам Абдузакировой, когда она приехала, бульдозеры уже разрушали фундаменты домов, которые еще не были построены полностью. При сносе присутствовали около 20 местных жителей, а также "силовики", все они были в гражданской одежде. Видеоблогер и сопровождавшие ее осмотрели поселок, а затем подошли к месту, где шел снос. Саодат приблизилась к человеку, на которого ей указали как на главного, и попыталась получить у него уточняющую информацию.



"Если все эти дома построены незаконно, то как в них на протяжении 15 лет могли жить люди? - спрашивала Саодат. - Они платили налоги, проводили за свой счет воду, электричество. Последний участок земли был куплен в прошлом году. Сделку благополучно оформил нотариус, покупателю выдали все необходимые кадастровые документы. Если все это было незаконно, куда смотрели представители государства? Почему должны страдать люди, которые купили эти участки за свои деньги?"



Ее вопросы явно не понравились начальству. Саодат рассказала, что заместитель прокурора Бостанлыкского района Муминов дал указание задержать ее. На нее набросились четыре человека в гражданской одежде, не показав никаких документов и не представившись, скрутили ей руки, и, ударив головой о землю, затолкали в машину. Стали хватать и ее спутников.



За них попытались вступиться несколько местных жителей, но в итоге четверо из них сами были задержаны.



"Нас обвинили в неподчинении [законным требованиям милиции], - говорит Саодат. - Неподчинении кому? Мне лично никто не представился, никого в форме там не было, все были в гражданской одежде".



По ее словам, в машине ей в очередной раз вывернули руки и отобрали мобильный телефон. Сотрудники правоохранительных органов стерли сделанные ею видеозаписи. На руках у нее остались кровоподтеки, оказалась разорвана блузка.



"Самое страшное: там прибежала женщина, мать одного из мальчиков, которую отшвырнули от машины, она упала, а женщине четыре дня назад поставили кардиостимулятор на сердце, - вспоминает Абдузакирова. - И ей вызывали "скорую помощь".



Задержанных отвезли в 11-е отделение УВД Бостанлыкского района. По словам Саодат, его сотрудники вели себя просто отвратительно.



Абдузакирова рассказала, что быстро среагировал депутат Расул Кушербаев (едва ли не единственный активный депутат из всего парламента Узбекистана - ред.). С ее слов, можно понять, что он позвонил в УВД.



Вслед за этим, после непродолжительного разбирательства, задержанные были отпущены.



"Никто из тех жителей, с которыми я вчера разговаривала, не возражает, что кому-то понадобился этот участок земли, - говорит Абдузакирова в видеообращении, размещенном на ее странице в Фейсбуке. - Заплатите, выдайте компенсации или дайте в другом месте участки, и люди спокойно оттуда уйдут. (…) Очень интересный факт: заместители председателя Верховного суда рекламируют и отстаивают права людей, которые на готовое место хотят прийти, все снести, ничего никому не заплатить и построить свой бизнес там. А почему этот замглавы не заступается за тех граждан, которые останутся без всего? Или это ему невыгодно?"



"У меня только один вопрос [к представителям силовых структур], - заключает Саодат Абдузакирова. - Если вам нечего скрывать, и вы действуете по закону, почему вы все так боитесь камер? Почему вы боитесь, что вас снимают, почему вы не хотите ответить на простые элементарные вопросы?".



Алексей Волосевич