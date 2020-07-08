Коронавирус объехал Америку на кривой. Власти американских штатов снова вводят карантин, - "Къ"

14:24 08.07.2020

Коронавирус объехал Америку на кривой

Власти американских штатов снова вводят карантин из-за COVID-19



На фоне захлестнувшей США волны эпидемии руководству штатов и округов приходится возвращаться к уже проверенным методам и вновь вводить ограничительные меры. А медицинские сводки из США все больше напоминают военные. Экстренные меры, в частности, принимают в Техасе.



"Мы в свободном падении",- признается в разговоре с CNN доктор Рошелль Валенски, руководитель инфекционного отделения Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, крупнейшего медицинского учреждения штата и одной из самых больших больниц в стране. По ее словам, кадры гуляний на минувших выходных показывают: люди совершенно перестали изолироваться и дистанцироваться, либо наивно думая, что вирус ушел, либо вполне осознанно решив, что можно перестать беречь себя и близких.



50 тыс. в день - всего лишь за один выходной. Если это молодежь, умрет около 500 человек. Если пожилые люди, умереть могут 7,5 тыс., и это всего лишь из-за одного дня",- сетует доктор, отмечая, что заразившиеся люди не только заболели сами, но и наверняка инфицируют других.



За минувший день в Массачусетсе зарегистрировали 157 новых случаев: сайт департамента здравоохранения рапортует, что по сравнению с 15 апреля на 94% снизился средний уровень положительных диагнозов за неделю, на 83% упало число ежедневно госпитализируемых и умирают от COVID-19 в штате на 89% меньше. Казалось бы, с этими показателями можно провозглашать победу над вирусом, однако сейчас это делать не только преждевременно, но и опасно, и одно из самых ярких свидетельств тому - ситуация в штате Техас.



"Жители Техаса продолжают доказывать: мы можем вновь открывать наш штат для бизнесменов, ограничить распространение COVID-19 и сберечь наш штат",- радостно объявлял губернатор штата Грэг Эбботт 3 июня, анонсируя старт третьего этапа открытия экономики. "Если мы сохраним бдительность, то продолжим справляться с распространением вируса, защищать общественное здоровье и давать возможность все большему числу техасцев возвращаться к их делам",- обещал он. Тогда в штате было зафиксировано 68,2 тыс. случаев заболевания, и ежедневный прирост составлял примерно по 1 тыс. ежедневно. Чуть более чем через месяц после "бдительного открытия" в штате больше 200 тыс. инфицированных, в день заболевают по 6–8 тыс. человек, а местные больницы оказались на грани коллапса.



Из-за чего Штатам предрекли взрывной рост заболеваемости COVID-19



"Мы на пороге кошмарной катастрофы",- прокомментировала ситуацию в разговоре с изданием Houston Chronicle Вивиан Хо, эксперт по экономике здравоохранения Университета Райса. По ее словам, в мае еще была надежда на то, что вирус удастся взять под контроль, однако сейчас для этого предпосылок нет вообще. Собеседники издания рассказали, что именно поспешное открытие экономики привело к плачевной ситуации. Возобновление привычной жизни проводилось без налаживания надлежащей ситуации для мониторинга распространения вируса и отслеживания контактов инфицированных. Повлияло и нежелание губернатора вводить обязательное ношение масок и отказываться от "открытия" при получении первых сигналов опасности.



Теперь на фоне "кошмарной катастрофы" и грядущего больничного коллапса, который при нынешнем уровне заболеваемости наступит уже через две недели, господин Эбботт принимает экстренные меры: в больницах вновь отменены все плановые операции, закрыты бары, ограничено посещение ресторанов, ношение масок провозглашено обязательным. Судьям в округах дано право запрещать все общественные собрания численностью более десяти человек.



Некоторые местные республиканцы, однако, недовольны новыми ограничениями, призывая не закрывать экономику вновь, а сосредоточиться на социальном дистанцировании и ношении масок. Сам Грэг Эбботт ранее говорил, что техасцы ценят свободу от государственного вмешательства в их жизни.



Ограничения вводит не только Техас: в Аризоне, например, вновь закрываются бары, кинотеатры, аквапарки и фитнес-центры, в Калифорнии на три недели предписано закрыться всем учреждениям с обслуживанием внутри помещений, то есть музеям, кинотеатрам, фитнес-центрам и ресторанам. Во Флориде, в частности, барам запретили разливать алкоголь на месте - разрешено лишь давать его навынос. Схожие ограничения - запрет на работу некоторых учреждений и обязательное ношение масок - вводятся и в других штатах.



В целом в США число диагностированных случаев COVID-19 перевалило за 3 млн. Кривая заражений идет вверх в целом по всей стране и в 32 штатах, в 14 штатах она практически плоская, и лишь в четырех штатах она снижается.



Алексей Наумов