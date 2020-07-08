Общество и власть: какие "болезни" Казахстана выявил COVID-19, - Гульмира Илеуова

15:24 08.07.2020 Вторая волна коронавируса в Казахстане сопровождается увеличением числа зараженных и беспокойством населения на фоне нехватки лекарственных препаратов в свободной продаже, труднодоступности медицинской помощи и новых карантинных мер. О том, как повлиять на сегодняшнюю ситуацию и причинах ее возникновения в интервью Ia-centr.ru рассказала Гульмира ИЛЕУОВА, руководитель ОФ "Центр социальных и политических исследований "Стратегия".



Сейчас в Казахстане наблюдается рост числа заболевших, ситуация в стране за последние дни вышла уже на уровень обсуждения международных СМИ. Казахстанцы воспринимают происходящее и новый "локдаун" тяжело, и дело в том числе в психологическом состоянии – паника в соцсетях, очереди в аптеках, скупка лекарств. Что сейчас нужно сделать власти, чтобы успокоить население?



Аналитикам несложно судить о положении в стране, хотя информация поступает очень разноречивая. С назначением нового министра здравоохранения (25 июня данный пост занял Алексей Цой – ред.) данные о ситуации, которая складывается в связи с распространением заболевания, стала более упорядоченной, а поток информации – более централизованным. Мы понимаем, на чем основывается статистика, и каким образом формируется информационное сообщение со стороны власти. Однако это лишь одна сторона современного положения.



Если обратиться к статистике, то складывается ощущение, что очень много внимания изначально уделялось противоречивым рекомендациям ВОЗ. При этом сами власти в Казахстане не сформировали собственного представления о пандемии, такого алгоритма действий для населения и медицинских учреждений, которые бы соответствовали реалиям Казахстана. Я считаю, что если бы на момент, когда был введен первый карантин, властями проводилась аналитическая работа, оценка возможных рисков и потенциальных сценариев (актуальных в весенний период), то сейчас не случился бы коллапс: паника среди населения и недостаток лекарственных средств в аптеках.



В выступлениях вице-министра и министра здравоохранения РК даже при анализе причин создавшегося дефицита лекарственных средств называются такие причины, как спекуляция, скупка населением парацетамола, а не других препаратов. Даже с этой точки зрения, они не желают признавать собственных ошибок, ищут виноватых, вне системы, что может привести к негативным последствиям. Властям необходимо глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию, самокритично посмотреть на свои действия, оценить те алгоритмы, которые они предложили населению, выделяя пробелы и ненужные действия, приведшие ситуацию в стране к плачевному состоянию. Необязательно данную информацию сообщать населению, но аналитики через действия представителей власти и поступательную политику по преодолению распространения COVID-19 смогли бы уже оценивать и прогнозировать будущее развитие событий. Важно, учитывать, как власти повлияли на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в государстве.



В казахстанских СМИ сегодня больше говорят о том, что в сложившейся патовой ситуации с вирусом виноваты две стороны – и власти, и само население. Как Вы оцениваете этот вопрос, и с высоты уже первого пройденного Казахстаном карантина, ослабления мер и новых ограничений – когда все пошло не так?



В целом, обвинения справедливы – население также виновато в сложившейся ситуации. Часть казахстанцев достаточно серьезно относится к карантинным мероприятиям, оценивает риски и угрозы своему здоровью и здоровью своих близких достаточно осмысленно. Однако есть и другая часть населения, в том числе и неинформированная. С другой стороны, в условиях эпидемии, которые требуют определенной мобилизации сил и ресурсов, стало четко видно, насколько не организован управленческий аппарат. Должен существовать определенный алгоритм или шаблон, в соответствии с которым властям следует поступать в подобных ситуациях.



Наш центр исследовал, почему события в Казахстане развивались таким образом. Во время первой волны коронавируса, когда заражение пришло из Европы, первая мощная информационная волна и действия властей были достаточно синхронизированы с общемировой практикой борьбы против коронавирусной инфекции. По версии нашего центра, ситуация изменилась, когда были внесены изменения в протокол и появилось понятие "бессимптомных".



Нужно понимать, что изначально население пугали очень сильно – болезнь смертельна, а затем появилась информация, что у значительной части населения болезнь протекает достаточно легко и можно не замечать ее проявлений. То есть у заболевания появились разные стороны, перестало существовать представление о достаточной смертоносности. Непродуманная идея внесения данного понятия без объяснения его значения спровоцировало на первом этапе очереди за тестированием.



Опять же когда вышел новый протокол, было объявлено, что можно сбивать температуру с помощью парацетамола или же использовать его в профилактических целях. Не было упоминаний других препаратов, уточнений, что допустимо использование парацетамолосодержащих препаратов или жаропонижающих. И сегодня мы читаем в интервью представителей министерства здравоохранения, как удивительно, что люди не понимают, что существуют и иные лекарства, кроме парацетамола. Однако они сами создали это представление, что в данной страшной ситуации температуру можно сбить только парацетамолом. И тогда стали возникать очереди в аптеки.



Не все казахстанцы одинаково реагируют не только на карантинные меры, но и само заболевание – коронавирусную инфекцию. Довольно большая часть населения не верит в инфекцию и объясняет ситуация по-разному, в ход идут даже теории заговора. Однако есть известные люди, блогеры, звезды, которые эти идею продвигают – "распрыскивание отравляющих средств с вертолетов". Как Вы к этому относитесь, должны ли знаменитости следить за своим информационным полем?



Безусловно, скептиков, как и отрицающих много, причем не только в Казахстане, но и во всем мире, поэтому данное явление вполне нормально. Однако распространялось очень много информации в последнее время, что до 80% людей практически болеют бессимптомно или с невыраженными, неявными характеристиками болезни. Что это означает для населения? В его представлениях болезнь уже не такая страшная или ее вообще в принципе не существует – это своеобразная реакция протеста. В случаях, когда на человека слишком давят, проявляется подобная реакция – полное отрицание опасности заболевания. Даже лично я, пусть не пренебрегаю мерами предосторожности, но не хочу быть настолько манипулируемой, чтобы оставить все дела и сидеть дома. Поэтому не удивлюсь, что есть люди, которые даже толком не слышали про заболевание коронавирусной инфекцией.



Встречаются и достаточно неинтеллектуальные выпады. Довольно популярные люди должны ощущать свою ответственность за то, насколько репрезентативно их мнение для групп. Они должны понимать, что абсолютно категорично отрицать угрозу не стоит, учитывая и множество смертельных случаев.



Как и любое общество, население Казахстана очень разное, с разным уровнем образования, культуры. Поэтому мы не отрицаем данной проблемы, но она достаточно объяснима.



Как в принципе регулируется информирование населения сегодня, как это видят казахстанцы? Памятки, рекламы по ТВ или в соцсетях – есть ли такие механизмы и как они доходят до адресатов?



Прежде всего, по кабельному телевидению транслируется объявления о необходимости придерживаться карантинных мер – подобного рода сообщения постоянно транслируются на телеканалах. Объявление долгое время остается одной и той же формы, с тем же ведущим, т.е. ничего не изменилось: подача информации приелась населению настолько, что само сообщение люди уже не слышат. Оно не достигает своих целей, а его эффективность остается низкой.



Что касается различных памяток, которые выставляют СМИ, важно отметить, что нет единого уважаемого, пользующегося доверием со стороны Министерства здравоохранения источника информации. Алгоритм того, как поступать в случае заболевания, до сих пор находится на стадии доработки/ утверждения / совершенствования дизайна. Распространяется очень некачественная и невнятная информация со стороны центральных органов. На уровне местных органов помимо объявлений, распечатанных мелким шрифтом и размещенных в возможных местах массового скопления людей, ничего официально предупреждающего нет.



Боюсь, что про внушительные штрафы (более 80 тыс. тенге) многие казахстанцы просто не знают. Данная ситуация в большей степени представляет собой риск коррупционных действий со стороны полиции, чем говорит о существовании некой противоэпидемиологической меры.



Я не устаю критиковать информационную политику – она противоречивая, нецентрализованная, визуально незаметная, малосодержательная и потому малоэффективная. Карантинные меры должны сопровождаться ростом информированности. Важно, чтобы люди принимали правильные действия для сбережения своего здоровья – эта цель информационной политики до сих пор не достигнута. Поэтому главная проблема Казахстана заключается именно в ней. Источник - ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1594211040

Новости Казахстана

- Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы

- Две недели прошу потерпеть: вице-премьер Тугжанов обратился к оставшимся без работы

- Кадровые перестановки

- Ермек Турсунов: В чем я согласен с президентом. Часть III

- Россия выделила более $2 млн для оказания Казахстану помощи в борьбе с COVID-19

- У аптек Алматы выстраиваются очереди до 40 человек

- Таблетка против алчности

- Просуществуют ли Соединенные Штаты до 2024 года?

- Французскому правительству понадобился адвокат

- Председатель Китая сокрушил "самого влиятельного врага"

