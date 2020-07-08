Как Россия и Центральная Азия смогут выйти из коронакризиса? - С.Валиев

15:27 08.07.2020

Как Россия и Центральная Азия смогут выйти из коронакризиса? В рамках экспертной онлайн-конференции "Россия и Центральная Азия: усилия после пандемии" с докладом "Влияние пандемии на динамику взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии" выступил ВАЛИЕВ С. А., заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (Республика Узбекистан). С полным текстом доклада читателей знакомит Ia-centr.ru



События вокруг пандемии коронавируса, развивающиеся в последние месяцы, по общему признанию мирового экспертного сообщества, стали беспрецедентными. Этот кризис запустил целый ряд необратимых глобальных тенденций, коренным образом меняющих нашу жизнь. Мало кто сегодня берется за то, чтобы дать им исчерпывающую оценку или составить достаточно определенный прогноз дальнейшего развития. Однако анализировать развитие ситуации необходимо, делая это совместно и как можно быстро.



Рассматривая динамику влияния пандемии на взаимодействие между Россией и странами Центральной Азии, необходимо учитывать следующие моменты.



Во-первых, мы еще не испытали в полной мере все негативные последствия вынужденно введенных ограничительных мер. Показатели экономических издержек за первый-второй квартал 2020 года еще не отражают весь объем потерь.



Поэтому нам надо совместно готовиться к более серьезным вызовам, которые будут ощущаться во второй половине текущего года и в следующем году. Чтобы дать адекватный ответ вызовам, необходимо задействовать не только ресурсы двусторонних отношений, но и дать коллективный ответ в рамках таких организаций, как СНГ, ШОС и других форматов, в которых мы совместно участвуем.



Узбекистан в текущем году планирует впервые в своей истории принять саммит глав государств Содружества, и мы намерены предложить очень широкий спектр долговременных и краткосрочных инициатив. Весьма оправданным стал механизм Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, который позволил гибко реагировать на разные нестандартные ситуации.



Во-вторых, все мы согласимся, что страны Центральной Азии не связаны таким большим количеством нитей, как с Россией, ни с одним другим государством. Это касается взаимодействия государственных органов, торговых связей, производственной кооперации и огромного числа гуманитарных контактов. В связи с этим очень важно, формируя повестку двусторонних отношений стран региона с Россией в период карантинных мер, сосредоточиться на решении первоочередных проблем. Прежде всего, усилить сотрудничество в области здравоохранения, наращивать совместное изучение природы коронавируса, схем его лечения, разработки вакцин, тестов, востребованного на сегодня медицинского оборудования. Не стоит забывать об обеспечении и обмене жизненно важными продуктами, лекарствами.



Остро стоит вопрос решения ряда социальных проблем, включая поддержку трудовых мигрантов, оказавшихся в трудном положении. Также необходимо помнить о борьбе с организованной транснациональной преступностью, которая заметно активизировалась в киберпространстве и получает новые возможности, связанные с контрабандой различных товаров, перенаправлением людей через границы и многим другим.



В-третьих, необходимо уже сейчас вместе обратить внимание на долгосрочные тренды развития.



По всему миру идет мощная структурная перестройка социально-экономических моделей государств, объединений и образований. Грядет ускорение технологической модернизации, пересмотр организации глобальных цепочек производства и поставок. Именно в настоящее время закладываются контуры будущих производств и технологий. Из всего этого следует, что перед нашими государствами стоят новые риски и открываются новые возможности, воспользоваться которыми можно лишь приложив совместные усилия.



Борьба с коронавирусом началась не вчера и в каком-то смысле уже стала определенной рутиной во всех странах мира. Наряду с негативными последствиями можно выделить и позитивные факторы из опыта, полученного нашими государствами.



Так, за последние месяцы существенно улучшилась цифровая коммуникация и госорганов, и бизнеса. Устойчиво растет объем цифровой торговли между Россией и странами Центральной Азии. В некоторой степени удалось улучшить эффективность транспортного сообщения между странами в части, касающейся ускоренного прохождения ряда товаров.



Какие выводы и рекомендации для восстановительного этапа, который сейчас страны проходят, можно сделать из вышесказанного?



Первое, стала очевидной необходимость опираться на региональных партнеров и возобновлять работу общих рынков. Если обратиться к внешнему опыту, можно увидеть, что Европейский союз делает ставку на рынок стран этого объединения – это касается и туристического сектора, и сферы услуг, и даже потоков сезонной трудовой миграции для нужд сельского хозяйства. Однозначно, что для стран Центральной Азии, как и для России, наши торгово-экономические связи выступают ключевой точкой опоры в процессе преодоления последствий текущего кризиса.



Второе, нужно развивать перспективные отрасли экономики и сейчас определиться с теми из них, которые могут дать необходимый рост в будущем. Необходимо не просто сохранить и усовершенствовать цепочки производственных коопераций, но и выстроить новые конкурентоспособные производства для выхода на близлежащие рынки Азии. В этом смысле Центральная Азия должна выйти за рамки транзитной территории и превратиться в настоящий региональный хаб производства и логистики.



Третье, мы ни в коем случае не должны допустить нарушения уровня нашего взаимодействия. Наоборот, для достижения целей принимаемых сегодня мер необходимо формирование мощного задела для будущих многоплановых отношений с Россией. В этой связи Центральная Азия, активно развивающая региональное сотрудничество, должна стремиться к созданию устойчивой и целостной модели взаимосвязанности. Наработками идей и механизмов для подобной модели уже активно занимаются центральноазиатские и российские эксперты.