Саудовские власти запретят паломникам прикасаться к Каабе во время хаджа

15:30 08.07.2020

Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса запретят паломникам прикасаться к главной мусульманской святыне - Каабе во время будущего хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке и Медине.



Хадж в этом году намечен на 28 июля - 2 августа.



Прикасаться к Каабе и целовать ее запрещается, - говорится в сообщении министерства. Чтобы предупредить возможное приближение к камню власти установят барьеры, - сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на министерство по делам хаджа и умры.



Кроме того, по информации издания, во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в 1,5 метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью Заповедной мечети в Мекке, будут давать верующим только в одноразовой посуде.



Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более десяти тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее двух миллионов паломников.



Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом, число новых случаев заболевания не перестает постоянно увеличиваться, достигнув во вторник с начала пандемии более 217 тысяч. Выздоровели более 154 тысячи человек, скончались 2017.